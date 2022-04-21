GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR - Son Dakika
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GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR

21.04.2022 11:53

BİTLİS'te 2016 yılında kurulan ve özellikli okullardan olan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

BİTLİS'te 2016 yılında kurulan ve özellikli okullardan olan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar çeşitli programlarda zaman zaman sergileniyor.

Bitlisli iş insanı Ziya Eren'in destekleri ile kurulan okulda, 186 öğrenciye 28 öğretmen tarafından çeşitli alanlarda sanat eğitimi veriliyor. Ortaokul döneminde öğretmenlerinin fark edip yönlendirmesi ve girdikleri sınavda başarı göstererek okula girebilmeyi başaran öğrencilere yağlı boya, karakalem, heykel, rölyef, enstrüman ve müzik eğitimleri veriliyor. Bir birinden güzel sanat eserleri ortaya koyan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesine girmek için de yoğun çaba gösteriyor.

Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ziya Öner, okulda geleceğin sanatçılarının yetiştirildiği belirterek, 'Okulumuza her yıl 150-200 arasında başvuru yapıyorlar. Ancak kontenjanımız kadar alabiliyoruz. İçlerinden en yetenekli olanları seçmeye çalışıyoruz. Burada sanatsal eğitimlerin yanında teorik derslerin de eğitimlerini alarak üniversiteye girmek için çalışıyorlar. Eğitimlerimiz 9'ncu sınıftan temel sanatla başlar, bu şekilde 12'nci sınıfa kadar desteklenerek devam eder. Desen, imgesel, grafik gibi derslerimiz var. Ayrıca ebru gibi geleneksel Türk sanatları ile ilgili derslerimiz de var. Yağlı boya ağırlıklı olmak üzere 3 boyutlu sanatları da öğrencilerimize öğretiyoruz. Geleceğin sanatçıları burada yetişiyor. Türkiye'de birçok yerde Güzel Sanatlar Lisesi var. Onlarda aynı eğitimleri veriyorlar. Ancak biz okulumuzda biraz daha iddialıyız. Hepsi birbirinden başarılı öğretmenlerimiz ve yetenekli öğrencilerimiz var. En iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz' dedi.

Öğrencilerden 11'nci sınıf öğrencisi Zilan Yaşar ise, bu okula gelmek için çok çabaladığını belirterek, 'Bu okula gelebilmek için 3 yıl çalıştım. Okulun sınavına ilk girdiğimde kazanamamıştım. Çok üzülmüştüm. Ancak biraz daha çalışarak kazandığım sınav sonrası okuldayım. Burada hem öğreniyorum. Hem de stres atıyorum. Gelecek için büyük planlarım var. Öğretmen olup yeni sanatçılar yetiştirmek istiyorum. İnşallah bunu da başaracağım' diye konuştu.

GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR
GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR
GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR
GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORLAR

YORUMLAR
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Ziya Eren, Öğretmen, Heykel, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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