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Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti - Son Dakika

Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti

05.06.2021 15:25
Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti, System.String[]

Akmerkez tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile "Kentsel Tarım" dersleri kapsamında düzenlenen uygulamalı dersler son buldu.

Akmerkez tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile "Kentsel Tarım" dersleri kapsamında düzenlenen uygulamalı dersler son buldu. Teorik anlatımların ardından pratik dersleri Akmerkez Terasta Tarım alanında gerçekleşen program, EK BİÇ YE İÇ permakültür uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenlerin destekleriyle düzenlendi.

Aldıkları eğitim sayesinde öğrenciler şehrin ortasında kendi gıdalarını yetiştirmeyi ve sürdürülebilir kentsel tarım ilkelerini öğrendi. Son ders zili ise Dünya Çevre Haftası'nda çaldı. Akmerkez, başta çevremizdekileri ve geleceğin şeflerini bilinçlendirmek için önemli bir projeye imza attı. 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Terasta Tarım projesi ile 750 metrekarelik bir alanı sürdürülebilir tarıma ayıran Akmerkez özel bir üniversite ile yaptığı iş birliği kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerini toprakla buluşturuyor.  12 hafta süren ve teorik dersleri online olarak başlatılan "Kentsel Tarım" dersinin, pratikleri ise Akmerkez'de gerçekleştirildi. Pratik dersleri tamamlanan program kapsamında BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine kentsel tarımın önemi, tarihçesi, gastronomi ile arasındaki ilişki aktarılarak, geleceğin şef adaylarına sürdürülebilirlik adına farkındalık kazandırıldı. Akmerkez Terasta Tarım'ın bahçesinde öğrenciler, tohum ayıklama, çimlendirme, toprağı çapalama ve düzenleme gibi pratik uygulamaları öğrendi.

SON DERS ZİLİ İSE DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ÖNCESİNDE ÇALDI

EK BİÇ YE İÇ'in permakültür eğitmenlerinin ve alanında uzman konuk eğitmenlerin dahil olduğu derslerde öğrenciler, mutfak atıklarının toprağı zenginleştiren komposta dönüştürülmesi, zararlı kimyasallar olmadan kentte sağlıklı gıda üretimi, topraksız tarım, fermentasyon, mikroyeşiller, atıksız mutfak konuları da dahil pek çok konuyu da öğrendi. Son ders zili ise Dünya Çevre Günü öncesinde çaldı. Eğitim sonunda dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika sahibi olmaya hak kazandı.

TERASTA TARIM'IN KAPISI HERKESE ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK

Akmerkez, Terasta Tarım'da kendi bahçesini yaratmak isteyen herkesi düzenli bir gönüllü eğitim programına davet ediyor. Konunun en deneyimlileri olan Ek Biç Ye İç permakültür uzmanları, misafirlere kendi gıdasını nasıl yetiştirebileceğini uygulamalı olarak aktarıyor. Gönüllüler, programa her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 13.00 ila 15.00 arası ücretsiz olarak dahil olabiliyor. Sosyal mesafeye uygun şekilde ve sınırlı kapasite ile devam eden çalışmalarla fide ekiminden kompost hazırlamaya, bostan düzenlemeden, tohum ayıklamaya, bahçe bakımına ve daha birçok teknik bilgiye pratik yaparak ulaşılabiliyor. Yaz boyu devam edecek gönüllü programı ile her şeyden önce doğaya dair pek çok şeyi öğrenmek mümkün.


Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti
Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Gastronomi, Akmerkez, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin şefleri Dünya Çevre Günü'nde Akmerkez Terasta tarım alanında fidelerini ekti - Son Dakika


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