Son Dakika Haberleri: Geleceğin Şefleri Sedef İybar'la Lezzet Akademisi'nde Buluşuyor!

Geleceğin Şefleri Sedef İybar'la Lezzet Akademisi'nde Buluşuyor!

1 saat önce

Lezzet ve sunum avcıları bu yarışmada buluşacak! Televizyon izleyicisinin tatlı sohbeti ve birbirinden leziz yemekleriyle tanıdığı Sedef İybar şimdi de bir yemek yarışması ile ekranda!

Geleceğin Şefleri Sedef İybar'la Lezzet Akademisi'nde Buluşuyor!, System.String[]

BERFİN ERDOĞAN MUTFAK KOÇU!

BKM yapımı 'Lezzet Akademisi', Pazar akşamları Show Tv'de Türk mutfağının en değerli lezzetlerini titizlikle hazırlayıp, yeniliklerle sunulacağı genç şef adaylarını bekliyor!

Üstelik şeflerin koçluğunu da, New York Johnson and Wales Üniversitesi aşçılık mezunu Berfin Erdoğan yapacak! Mezun olduktan sonra BKM Uniq Mutfak'ın başına geçerek mesleğini yapmaya başlayan Berfin Erdoğan ilk kez ekran karşısında seyirci ile buluşacak.

6 şef adayı, 13 hafta boyunca hayalleri için yarışacak ve aralarından 1 kişi 'geleceğin şefi' seçilecek!

ÜNLÜ YEMEK UZMANLARI JÜRİ KOLTUĞUNDA!

'Lezzet Akademisi'nde şef adayları, dolmalardan böreklere, köftelerden çorbalara kadar severek yediğimiz yemekleri, yaratıcı ve yenilikçi düşünceleriyle harmanlayıp sofraya getirecekler.

Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jüri olduğu yarışmada, her hafta bir de ünlü isim puan verecek!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

Show Tv, Güncel
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