Üye Girişi
Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor - Son Dakika

Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor

24.08.2021 10:38

Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr.

Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek:

"Amacımız gastronominin disiplinler arası yönünü algılamayı sağlamak"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" adlı proje ile gastronomiyi tanıyan lise öğrencileri, hazırlayacakları yemeklerin tabanlıklarını kendileri tasarlıyor.

Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda açılışı yapıla proje kapsamında 40 meslek lisesi öğrencisi; yemeğin doğa, kültür ve sanatla olan ilişkisini kavrıyor. Yemek yapmaya başlamadan önce mutfakta kullanılan araç gereçleri tanıyan öğrenciler, ilk aşamada "seramik tabanlık tasarlıyorum" adlı etkinlikte buluştu. Geleceğin şef adayları, süreci anlamak için önce hazırlayacakları yemeklerin tabanlıklarını tasarladı. TÜBİTAK, Anadolu Üniversitesi ve Sivrihisar Belediyesi'nin desteklediği projenin etkinliğine katılan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, eğitmenlerden bilgi aldı. Tezgahları gezen Rektör Erdal ve İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, tabanlık tasarlayan öğrencilerle sohbet etti.

"Amacımız gastronominin disiplinler arası yönünü algılamayı sağlamak"

Müfredat nedeniyle daha çok teknik ve uygulama dersleri gören meslek lisesi öğrencilerine farklı bakış açısı kazandırmak istediklerini belirten Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek, "Projemizin amacı; doğa, kültür, bilim ve sanatın yemekle olan ilişkisini ortaya koymak. Bu nedenle projede meslek lisesi öğrencilerini belirledik. Meslek lisesi öğrencilerinin müfredatlarına baktığımız zaman genelde uygulama ve temel bilim dersleri görüyoruz. Bu öğrencilerimize farklı bakış açısı kazandırmak, gastronominin disiplinler arası yönünü algılamalarını sağlamak projedeki temel amaçlarımızdan birini oluşturuyor. Bu anlamda şu anda 'seramik tabanlık tasarlıyorum' etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz farklı alanlardan disiplinlerin oluşturduğu farklı etkinlere katılacaklar. Şu an öğrencilerimizin ileride bir şef olduklarında hazırladıkları yemeklerin taban kaplarını da tasarlamayı ve süreci görmelerini sağlamak. Öğrencilerimiz pandemi sürecinde sosyalleşmeden uzak kaldı. Bu anlamda da belirli kontrollerin sağlandığı bir etkinlik oluyor. Toplamda 40 öğrenci bu projeden faydalanmaya hak kazandı. 20 öğrenci geçen hafta katılırken, diğer öğrencilerimiz de bu hafta devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Kendimi keşfetmek istiyorum"

Proje kapsamındaki etkinlikte yemekler için tabanlık tasarlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayberk Belyurt, "Proje ile bu zamana kadar yapmadığım şeyleri yaparak kendimi keşfetmek istiyorum. Bu yüzden böyle bir projeye katılmak istedim. Bugün daha ilk günümüz, bizden önce de farklı bir grup vardı. Şu ana kadar her şey güzel. Seramik tabağı yapıyorum. Şu anda da yaptığım tabağın ayağını hazırlıyorum. Daha önce yapmadım, ilk defa yapıyorum" dedi.

Proje kapsamında Bilim, Sürdürülebilirlik, Turizm, Coğrafya ve Yöresel Yemek etkinliklerine katılacak olan öğrenciler, 5 gün boyunca hem gastronomiyi tanıyacak hem de gastronominin disiplinler arası yönünü algılamaya çalışacak. Öğrenciler 3'üncü günde Sivrihisar ilçesini de ziyaret edecek. Proje, 28 Ağustos günü düzenlenecek olan kapanış etkinliği ile sona erecek.

Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor
Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor
Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor
Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor

Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yemek Tarifi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu 12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu

Son Dakika Haberleri
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement