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Geleceğin şehir plancıları Efes Selçuk'ta buluştu - Son Dakika

Geleceğin şehir plancıları Efes Selçuk'ta buluştu

26.08.2021 12:00
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TMMOB Şehir Plancıları Odası 9. Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde devam ediyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 21- 28 Ağustos tarihleri arasında geleceğin şehir plancıları için düzenlenen kampta bir söyleşiye konuk oldu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter söyleşinin başında Efes Selçuk'un çeşitli kültürel ve doğal özellikleri açısından Türkiye'de bulunan nadir alanlardan biri olduğunu belirterek; " Selçuk,Türkiye'nin en özel tarımsal kalkınma projelerinin hayata geçtiği, tarım kadar turizmin de güçlü olduğu, plancılar olarak bizim çalıştığımız bütün sektörlerin özgün örneklerinin yaşandığı bir yerdir. Biz de bu kampta sunuşlarımızda ekoloji, gıda güvenliği, tarım, doğal ve kültürel koruma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular üzerine konuşuyoruz" dedi.

Söyleşide Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen şehir plancılığı öğrencilerine Efes Selçuk'u anlatan Başkan Sengel; " Efes Selçuk mücavir sınırları dahilinde kentsel sit alanları, doğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarını barındıran, aynı zamanda tarım alanları bulunan bir kent. Bu anlamda bu kentin kendine özgü bir yapılanmaya ve yapılaşmaya sahip olması çok büyük önem arz ediyor. O yüzden bizim tarihi, ekolojik dengeyi, kentin siluetini koruyan şehir plancılarına ihtiyacımız var" dedi. Bir kentin bütünsel olarak planlanması açısından şehir plancılarının önemli olduğunu ifade eden Başkan Sengel; "Benim sizlerden ricam geleceğin şehir plancıları olarak öncelikle bir kentte yaşayan halkın neye ihtiyacı olduğuna bakmanızdır.Sizlerin yarın bir gün vereceği kararlar, çizeceğiniz yolların genişliğinden atabileceğiz herhangi bir adıma kadar gerçekten sizlerin bir kentin kaderini belirleyeceğinizi beyan etmek istiyorum" dedi.

SİZE DAYATILANI DEĞİL OLMASI GEREKENİ YAPIN

Konuşmasının ardından geleceğin şehir plancılarının sorularını cevaplayan Başkan Sengel;şehir plancılarının düşüncelerinin belediye projelerindeki rolü üzerine sorulan soruya; "Bir belediye başkanının her konuya tamamen hakim olması mümkün değil. Sadece şehir plancılarının değil belediyede görev yapan mimar, mühendis ve teknik noktada çalışan her personel ile birlikte karar alıyoruz. Bu yüzden ben sizlerden başkalarının size dayattıklarını değil gerçekten olması gerekeni yapmanız konusunda ricada bulunuyorum" diyerek cevap verdi.

TARIMSAL KALKINMA HAMLEMİZ GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Efes Selçuk'un doğru ve kent kimliğine uygun bir şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, geleceğin şehir plancılarına Efes Selçuk'ta hayata geçen tarımsal kalkınma hamlesi hakkında da bilgi verdi. Bir ülkenin ürettikçe kendine yetebileceği, kendine yetebildikçe gelişebileceğini belirten Başkan Sengel; " Biz Köy Enstitüleri'nden ilham alarak özellikle çocukların tekrar toprakla buluşmalarını, üretimin kıymetini anlamaları, gıdanın ne kadar önemli olduğunu kavramaları noktasında bir adım attık. Bu adım gittikçe de büyüyor. Önce yerel tohumlarımızı bulduk. Efes Selçuk'un eski kara karpuzunun tohumunu bulduk. O yerel tohumlarla üretime başladık. Ürettiklerimizi fideye dönüştürdük. Onları üreticilere teslim ettik. Üreticilerin doğru tarım teknikleriyle üretim yapmalarını sağladık. Sulak alanlarımızda manda yetiştiriciliğine tekrar başladık. Tarıma bakış açımız şu ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin tez bir şekilde eğitim, üretim ve çağdaşlaşma noktasında fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde biz bunu yapmak üzere yola çıktık" dedi.

Geleceğin şehir plancıları Efes Selçuk'ta buluştu

Türkiye, Selçuk, Tarım, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Geleceğin şehir plancıları Efes Selçuk'ta buluştu - Son Dakika


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