Geleceğin şehir planlamacıları Hendek'te - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, saha çalışması yapmak üzere ilçeye gelen Konya Teknik Üniversitesi akademik heyeti ve öğrencileri ile bir araya geldi.



Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri eğitim amaçlı saha araştırması yapmak üzere Hendek'e geldi. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlama çalışmaları kapsamında Hendek'te bir dizi temaslarda bulunan öğrenciler, kurum ve kuruluşları ziyaret ederek şehri gezdi. Temaslar kapsamında Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Konya Teknik Üniversitesi heyetini misafir etti. Belediye nikah ve toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Babaoğlu, akademisyenler ve öğrencilerle bilgi alışverişinde bulundu.



Başkan Babaoğlu'nun yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeller tarafından verilen eğitimde geleceğin şehir plancısı olan öğrencilere Hendek'in imar ve şehir planlaması hakkında bilgiler aktarıldı. Başkan Babaoğlu, teknik bilgilerin yanı sıra öğrencilere işlerinde ve günlük hayatta kullanabilecekleri pratik bilgileri aktardı. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları Başkan Babaoğlu'na sunarken, sunum münazara şeklinde gerçekleşti. Toplantı sonunda akademisyen ve öğrenciler Başkan Babaoğlu ve ekibini Haziran ayında Konya'da yapılacak olan final jürisine davet ederek, teşekkür ettiler.



Hendek'e gelen akademisyenleri ve öğrencileri misafir etmekten memnun olduklarını dile getiren Başkan Babaoğlu, "Geleceğin şehir plancılarını şehrimizde ağırlamaktan mutlu olduk. Hendek'in geleceğini şekillendirirken, akademisyenlerimizin ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Yol haritamızı belirlerken bilimin bizlere gösterdiği yoldan asla sapmıyoruz. Öğrencilerimizle ve akademisyenlerimizle yaptığımız bu toplantının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her birinize teşekkür ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum"dedi. - SAKARYA