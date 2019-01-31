Geleceğin Siber Güvenlik Uzmanları, Cybercamp 2019'dan Mezun Oldu…

Türkiye'yi bilişim alanındaki saldırılardan koruyacak siber güvenlikçileri yetiştiren ve Bilişim İnovasyon Derneği ile Mental HR-Consultancy tarafından Turkcell'in destekleri ile düzenlenen Cybercamp 2019, Radison Blu Tuzla Otel'de yapılan törenle üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Bu yıl yaklaşık 2 bin başvuru arasından seçilen 24 gencin katıldığı Cybercamp 2019 Mezuniyet Töreni'ne T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, ve Mental HR-Consultancy Kıdemli Yöneticisi Tolga İstanbullu katıldı.

CYBERCAMP'E 3 YILDA 10 BİN GENÇ BAŞVURDU…

Açılış konuşmasına 'Bu ülkeyi bilişim ve inovasyon kurtaracak' sözleri ile başlayan Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, 'Otomotivde dünya devleri ile rekabet şansımız düşük, çünkü büyük sermaye yatırmak lazım. Ama bilişimde şansımız ve fırsatımız var. Cybercamp'a 3 yılda yaklaşık 10 bin kişi başvurdu ve toplamda 104 genci yetiştirdik. İlk iki yılda mezun ettiğimiz 80 gencimiz bu süreçte çok iyi şirketlerde işe başladılar. Bu yıl yaklaşık 2 bin başvuru arasından 24 gencimizi seçtik. 12 gün süreyle alanında uzman 22 eğitmen ve 2 takım halinde mentorlarımızdan eğitim aldılar. Bizim elimizden gelen bu, ama aslında bu sayı aslında çok az. Her yıl bu alanda bin genci böyle eğitimlerden geçiren ülkeler var ve bu alandaki ürünler hep onlardan çıkıyor." dedi. Cybercamp 2019'dan mezun olan 24 gence ödev veren Zeyveli, "Cybercamp 2019 sizler için büyük bir imkân. İleride önemli görevlerde bulunacaksınız. Sizler de aynı sizin gibi bir genç yetiştirin" diyerek sözlerine son verdi. Cybercamp'i düzenleyicilerinden Mental HR-Consultancy Kıdemli Yöneticisi Tolga İstanbullu da temel misyonlarının genç nesillerin sektöre kazandırılması olduğunu ifade etti ve Cybercamp 2019'a katılan gençlerin kariyer yolculuklarında destekçileri olacaklarını belirtti.

ÜLKEMİZİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ KAÇINILMAZ…

Toplantıda konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, "Bildiğiniz üzere küresel ekonomi ve rekabette yeni bir evrenin içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde küresel rekabet, dijital dönüşüm, büyük veri, büyük veri analitiği, siber güvenlik gibi kavramlar üzerinden şekillenecek. Ülkelerin ekonomik üstünlükleri, bağımsızlıkları veya bağımlılıkları yine bu parametrelere göre yapılanacak. Tıpkı saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkeler sahip oldukları verileri ve ürettiği bilgileri toprakları gibi hassasiyetle korumazsa geleceğe güvenle bakamayacaklar." dedi.

Kaçır, şöyle devam etti: "Geleceğin savaşları, konvansiyonel silahlarla değil, siber silahlarla gerçekleştirilecek ve hatta siber saldırıların tahribatı, çok daha ağır olacak. Tüm değişiklikleri sağlayacak paradigmaları iyi yakalayan ülkeler, gelecekte mukayeseli üstünlük elde ederek, oyunun kurallarına göre oynayan hatta oyunun kurallarını koyan ülkeler olacaklar. Ülkemizin de her alanda bağımsızlığını sürdürmesi, savunduğu tezleri daha gür bir sesle seslendirebilmesi için Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi kaçınılmaz.".

ARTIK GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN DE GÜVENLİĞİNİ TEMİN ETMEK ZORUNDAYIZ…

Bilgi güvenliğinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, " Siber güvenlik işin başka bir tarafı. Siber güvenlik, şimdi artık benim bildiğim sınır güvenliğinden daha önemli hale geldi. Dolayısıyla sınırı güvenli tutan, hayatımızı sağlıklı yaşamamızı sağlayan sistemlerinde güvenliğini sizlere emanet etmek durumuna kadar geldik. Güvenliği inşaa ederken, aslında güvenlik dediğimiz şeyin de güvenliğini temin etmek mecburiyetindeyiz." dedi.Gençlere seslenen Akça şöyle devam etti: "Her şeyin bir ömrü var, bir başı ve sonu var. Önemli olan bu arada ne yaptığınız. Ne iş yapıyorsanız yapın, iyi insan olarak yapın" dedi.

2018 yılı sonu itibariyle dünyadaki her iki insandan birinin internete bağlı durumda olduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, " Her zaman olduğu gibi teknolojiyi iyi kullanırsanız iyiliği kötü kullanırsanız kötülüğü getirir. Soğuk savaşın toplum mühendisliği bir anlamda yeni teknolojilerle çok daha etkin yapılmaya başlandı.Eğer teknolojiyi doğru kullanmazsak suni zeka döneminde ne olacak. Çünkü datadan bilgiye geçtik, şimdi bilgiden 5G networkleriyle sıfır gecikmeli teknolojilerle suni zekaya geçeceğiz. Geçeceğiz ama kimin suni zekasıyla geçeceğiz. Biz doğal aptallık mı yoksa başkasının suni zekasıyla mı karşı karşıya kaldığımızda eğer hazır olmazsak maalesef kaybedenlerin tarafında olacağız. Gelecekte zengin en iyi suni zeka ile daha zengin, sağlıklı daha sağlıklı, varlıklı daha varlıklı olacak. Ve internet hayatımıza çok daha büyük etkiler getirmeye başlayacak. Artık amacımız sadece ataklardan korunmak değil, amacımız insanımızı için daha akıllı, etkin, daha sağlıklı, daha varlıklı teknolojileri de bir araya getirmek, geliştirmek".

BİZİM MÜHENDİSLİK İLE İLGİLİ ZORLUĞUMUZ KALMADI…

Konuşmasında TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmaları anlatan TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ise "Bizim mühendislik ile ilgili zorluğumuz kalmadı diye düşünüyorum. Bugün en önemli yüksek güçlü lazer silahları ve uydu teknolojileri, 5 nesil uçak üretmeye talip oluyoruz. Demek ki mühendislik sorunumuz yok. Asıl büyük sorunumuz bunların paketlenmesinde, pazarlamasında. Bu imkanların bütün dünyaya açılmasında geometrik satış rakamları elde etmekte gibi görünüyor. Bu taraflarda biraz eksiğimiz var." dedi.

Cybercamp 2019 Mezuniyet Töreni, 12 gün süresince alanında uzman 22 eğitmen ve 2 mentor takımından 100 saat süreyle eğitim alan 24 gencin sertifika töreni ile sona erdi.