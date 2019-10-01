Geleceğin siber güvenlik uzmanları yarışacak
1 saat önce
Kaspersky, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri, dünyanın dört bir yanından iddialı öğrencilerin katılacağı Secur'IT Cup 2019 yarışmasına çağırıyor.
Kaspersky, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri, dünyanın dört bir yanından iddialı öğrencilerin katılacağı Secur'IT Cup 2019 yarışmasına çağırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41
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