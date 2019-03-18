Geleceğin Sineması" Jürisi Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 16. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının jürisi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 16. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının jürisi belli oldu.



Türkiye'deki üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya yapılan başvurular, yönetmen Yüksel Aksu başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.



Jüride ayrıca oyuncu Ceren Moray, TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat yer alacak.



Yarışmada verilecek katkı iki misline çıkarılırken, bu yıl maddi desteğe hak kazanan 10 projeye 6 bin lira, bunların arasından seçilen üç projeye de post-prodüksiyon desteği verilecek.



Genç yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen yarışmanın ön eleme sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak.

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