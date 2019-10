Geleceğin şirketleri Ege'de konuşuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ege Bölgesi, 2019'un ilk çeyreğinde 1,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bölgede 3 milyar 177 milyon dolarlık ithalata karşılık 4 milyar 908 milyon dolar ihracat yapıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %157'ye yükseldi. İzmir, 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken Ege Bölgesi'nin ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi. Şehrin ihracatının ithalatını karşılama oranı ise %130'a yükseldi.

Güven kültürünü inşa eden şirketler bir adım önde olacak

Marmara'nın ardından ihracatın en fazla gerçekleştiği bölge olan Ege Bölgesi'nde yer alan şirketlerin insan kaynakları yöneticilerinin katıldığı çalıştayda "Geleceğin Organizasyonu Olmak İçin Güven Kültürünü İnşa Etmek" kavramı derinlemesine tartışıldı. Yuvarlak masa çalıştayının ardından, "Ege Bölgesi'nde geleceğin şirketlerini inşa etmek için neler yapılabilir?" sorusuna dair bir manifesto yayımlandı.

İnsan en önemli değer

Teknolojinin hızlı ilerlemesine rağmen insan ekonomisinin öneminin kritik olduğuna değinilen ve yuvarlak masa konseptinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Great Place to Work Türkiye Müdürü Eyüp Toprak yaptı. Toprak, "Geleceğin Organizasyonu Olmak İçin Güven Kültürünü İnşa Etmek" başlıklı sunumunda güven kültürünün işveren çalışan ilişkisindeki öneminin yanı sıra kârlılığa etkisini de katılımcılara aktardı. Great Place to Work Türkiye Ege Bölge Sorumlusu Tarık Başay ise 22'si insan kaynakları olmak üzere 25 katılımcının yer aldığı toplantıda "Geleceğin Organizasyonu Olmak İçin Kararlılık" manifestosunu geliştirmek üzere grubu modere etti.

Sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek inşa etmek mümkün

Manifestoda: "Teknolojiye uyum gücümüz, verimli çalışma kültürümüz ve farklılıklara duyduğumuz saygıyla sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek inşa ediyoruz. Liderler öncülüğünde yenilikçi ve stratejik ortaklarımızla birlikte değer yaratıyoruz. Yarın için profesyonel yönetim anlayışıyla sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli bir gelecek inşa ediyoruz." denildi. Toplantıda İşveren Markası Danışmanı Dr. Engin Baran, "Employer Value Proposition" sunumu ile Ege Bölgesi'nin yüksek insan potansiyeline dikkat çekti. Bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi için işveren markası analiz ve raporlama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ege Bölgesi Türkiye ekonomisine güç katıyor

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi'nin düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantısı'nı değerlendiren Tarık Başay şunları söyledi: "Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin yükselen değeri olduğunu ihracat rakamlarından görüyoruz. İlk çeyrekte alınan ihracat fazlası sonuçlarının yanı sıra, bölgenin tarım ürünleri ihracatında 2018 yılında 5 milyar doları aşması, ayrıca bölgenin turizm açısından da verimli olması ekonomik alanda bölgenin potansiyel hakkında fikir veriyor."

"En İyi İşveren" unvanlı şirketler

Başay, Ege Bölgesi'nde yer alan şirketlerin başarısıyla ilgili ise şu detayları katılımcılara aktardı: "Great Place to Work Türkiye'nin her yıl gerçekleştirdiği Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde Ege Bölgesi'nden Socar, Petkim, Star Rafineri, Stechpole ve Viessmann, Türkiye genelinde 'En İyi İşveren' unvanı almaya hak kazandılar. Bu beş şirketin başarısı Ege Bölgesi'nin yükselen bir dinamiğe sahip olduğunu gösteriyor. Viesmann ayrıca Ege Bölgesi içerisinde 2019 yılının En İyi İşveren'i oldu. Bölgemizde şirketlerin güven kültürüne dayalı, daha profesyonel bir bakış açısına sahip olması, söz konusu rakamların daha da artmasına yol açacaktır. "

Ege gelecek vaat ediyor

Great Place to Work Türkiye Müdürü Eyüp Toprak ise düzenlenen çalıştayla ilgili olarak, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2019 Benchmark araştırmamızda yönetici-çalışan arasındaki güven ilişkisinde %80 oranının aşılamadığı gördük. Globalde ise bu oran yüzde 90 dolaylarında. Yaptığımız çalıştayın önce Ege Bölgesi'nde güven unsurunu yukarıya taşıyacağını ve bu gelişmenin ülke ortalamasını da yükselteceğini umut ediyoruz. Güven kültürünü inşa eden markaların gösterdiği başarılar hem Ege Bölgesi hem de Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz uygulamaların ne kadar verimli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Çalıştaylar devam edecek

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu organizasyonla ilgili şu noktaların altını çizdi: "Bölgenin seçkin şirketlerini davet ettiğimiz 9. Yuvarlak Masa Çalıştayı'nda bu sefer Great Place To Work Enstitüsü'nü konuk ettik ve bölgemiz için önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz 'şirketlerin ekonomiye katkısı ve güven kültürünü' 24 şirketimizin insan kaynakları yöneticileri ile ele aldık. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğümüz çalıştaylarımız bundan sonrada değerli konuk ve konular ile her ay devam edecek." Ayrıca 17-18 Ekim 2019'da düzenlenecek olan 16. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi hakkında bilgi veren Kalaycıoğlu "Bir Yönetim Yolculuğu" teması ile Özgür Demirtaş, Uğur Dündar, Sedef Kabaş, Evrim Kuran, Ali Haydar Bozkurt, Mert Karaibrahimoğlu gibi toplam 19 konuğun katılacağı ve krizle başa çıkmak ile değerli şirket uygulamalarının anlatılacağını söyledi. 16. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi katılımcıları arasında Great Place to Work Enstitüsü de yer alıyor.