Geleceğin Sosyal Medyası Metaverse Mü? - Son Dakika

Sosyal medya uygulamaları, günlük yaşantımızda yer alan çok önemli bir unsur haline geldi. Günlük olayları takip etmekten tutalım fotoğraflar paylaşmaya, yeni yerler keşfetmekten tutup arkadaşlarımızla anlık mesajlaşmamıza kadar bizlere birçok olanak tanımaktadır. Hatta birçok insan için gazeteden öte bir haber kaynağı niteliği taşımaktadır.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'de yaşayan okurların yaklaşık yüzde 73'ü sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak gördüğünü belirtmişler. Haber kaynağı olarak da sosyal medya uygulamalarından en çok Facebook'un kullanıldığının gözlemlenmiştir. Geçtiğimiz aylarda Facebook dosyalarının sızdırılmasından sonra 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in daha sürükleyici ve bizlerin de içerisinde olabileceğimiz somut bir internet olarak nitelendirdiği "Metaverse" ü duyurdu ve Facebook şirketinin ismini Meta olarak değiştirildiğini açıkladı.

Metaverse'ün bizlere Sanal Gerçeklik [Virtual Reality (VR)] veya Arttırılmış Gerçeklik [Augmented Reality (AR)] setleri sayesinde sanal olarak kendi oluşturduğumuz karakterler ile istediğimiz yerlere gidip çeşitli etkinliklere katılabilme imkanı sağlayabileceğimizi öğrendik. Peki bahsettiğimiz bu metaverse evreni, günlük yaşantımızda kullandığımız sosyal medya uygulamalarını etkileyebilir mi ? Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya uygulamalarının önüne geçebilir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, metaverse evreninin potansiyel bir reklam, etkinlik ve ticari kapasitesinin olması, bu sanal dünyada oluşabilecek bir sosyal medya düzenine zemin hazırlayabileceğini gösterir. 2021 yılında metaverse evrenine çok ciddi miktarda para ve kaynak yatırımı yapıldı. Meta gibi platformlar ve Nike gibi önemli şirketler yüklü miktarda yatırımlarını metaverse evrenine yaptılar. Bu da bizlere, büyük şirketlerin kurulan bu sanal evrenin geleceğin sosyal medya merkezi haline gelebileceğini düşündüğünü göstermektedir. Günümüz sosyal medyası içerisinde bulunan reklamların metaverse evreninde daha etkili bir rol alabileceği düşünülmektedir. IZEA'nın yaptığı araştırma sonucunda insanların %73'ü sanal dünyada bulunan reklamların fark edildiğini ve yüzde 42.2'sinin de reklam veren markaları hatırlayabildiğini gözlemlemiştir. Bu durum bazı sosyal medya Influencer'larının dikkatini çekecek olmalı ki influencerların yüzde 56'sının çoktan metaverse tarafında da çalışmalar yapmaya başladığını ve bir kısmının metaverse sayesinde gelir elde ettiği belirtilmiş.

ŞİMDİDEN ETKİLEMEYE BAŞLADI

Konuşulan bazı iddialar arasında da sosyal medyada gerçekleştirdiğimiz görüntülü konuşmalar, metaverse evreninde daha gerçekçi olabileceği yönünde. Yüz yüze görüşmenin sağlayıp online platformlarda yapılan görüntülü görüşmelerin sağlayamadığı birçok etmenin metaverse tarafından sağlanabileceği düşünülmektedir. Sosyal medya veya video konferans platformları aracılığı ile yapabildiğimiz görüntülü görüşmelerdeki 2 boyutluluk, metaverse evreninde 3 boyutlu bir hale getirilebilir ve sanal karakterlerin yapabileceği el hareketleri ile konuşmalar karşı taraf için daha akıcı ve verimli bir hale getirilebilir. Sosyal medya platformlarından biri olan instagram'ın da gelecek yeni güncellemesi ile sanal gerçeklik algısını güçlendirebilecek üç boyutlu avatarları uygulamaya dahil edeceği söylenmektedir. Bu avatarları hikaye ve mesajlarda kullanma imkanını kullanıcıya yeni güncellemeyle birlikte sunacağı düşünülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Instagram da şimdiden metaverse evrenine ayak uydurmaya başlıyor diyebiliriz.

Bulunduğumuz zaman aralığında hayatımızın hemen her alanını etkilemekte olan COVID-19 virüsü sebebiyle birçok etkinliğin online olması, insanları bazı online görüşme platformları kullanmaya yöneltmiştir. Ancak bu tarz etkinlikleri, sanki fiziki olarak oradaymışız gibi, metaverse ortamında düzenleme gibi düşünceler bulunmaktadır. Bu sayede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığı ile etkinliğin olacağı mekanda kendi sanal karakterimiz ile orada bulunup başka insanlar ile tanışıp sosyalleşebileceğimiz, etkinliğe sanki fiziki olarak orada bulunuyormuş gibi şahitlik edeceğimiz bir ortam sunuyor bize metaverse. Hatta bazı önemli etkinliklere sadece NFT ticket'ı olanların girebilmesi gibi düşüncelerin var olması, NFT alanının da metaverse için ne kadar önemli ve değerli olabileceğini bizlere göstermektedir. Atari şirketi geçtiğimiz aylarda Las Vegas stilinde bir kripto para kumarhanesini Decentraland adındaki sanal dünyaya inşa ettiklerini açıkladı. Bu sanal dünyada insanlar, içinde Atari Token'ın da bulunduğu kripto paralar ile oyunlar oynayabileceği planlanmaktadır. Bu sanal kumarhaneye (belki ileride kumarhaneler de diyebiliriz) girebilmek için özel NFT ticket'larının da oluşturulabilme olasılığının hiç de düşük olmadığını söylemek gerekir.

Metaverse evreninin günümüzdeki sosyal medya uygulamalarının önüne geçeceğini söylemek için şu an çok erken olabilir. Ancak oluşturulan sanal evrenin büyük şirketler tarafından yapılan ciddi yatırımlar ile gitgide büyüdüğünü ve zamanla insanlar tarafından daha da popüler bir hal alacağı da yadsınamaz bir gerçek. Şu an kullandığımız sosyal medya uygulamalarının bize veremediği imkanları ileride metaverse evreninin fazlasıyla verebileceğine inanmak, bence artık kurulması çok zor bir hayal değil. Günümüz sosyal medyasının tamamen önüne geçebilecek bir sanal evrenin olması yakın zamanda biraz güç olabilir ancak şu anda bile sosyal medya şirketlerini etkilemeye başlayan bir metaverse'den rahatlıkla bahsedebiliriz. Bizi internetin somutluğuna taşıyacak olan metaverse'den. Kim bilir, belki sizinle sanal bir etkinlikte karşılaşıp tanışma imkanımız olabilir.