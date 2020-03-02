Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor - Son Dakika Spor

Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor

7 saat önce

Erciyes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde staj yapacak.

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Erciyes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde staj yapacak.


100 spor yöneticiliği 4. Sınıf öğrencisi haziran ayına kadar haftada iki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer tesislerinde uygulamalı eğitim alacaklar.


İl Müdürü Eskici, Cuma günü yapılan toplantıda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yapılacak olan eğitimin iş hayatında büyük önem arz ettiğini belirten Eskici, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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