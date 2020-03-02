Son Dakika › Spor › Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor - Son Dakika Spor
Geleceğin Spor Yöneticileri Yetişiyor
7 saat önce
Erciyes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde staj yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
Erciyes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde staj yapacak.
100 spor yöneticiliği 4. Sınıf öğrencisi haziran ayına kadar haftada iki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer tesislerinde uygulamalı eğitim alacaklar.
İl Müdürü Eskici, Cuma günü yapılan toplantıda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yapılacak olan eğitimin iş hayatında büyük önem arz ettiğini belirten Eskici, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KAYSERİ
Son Dakika BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere "derecelendirme" zorunluluğu Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu Başakşehir evinde 12 maçtır yenilmiyor Son Dakika: Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti