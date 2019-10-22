Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test

Alman otomobil devi Daimler'in desteklediği Volocopter firması uçan araba 'Hover-taxi'yi Singapur'da test etti. İki kişilik helikopteri andıran uçan araba 2 dakika 30 saniye boyunca Marina Bay semalarında yolculuk etti.



Volocopter'in rakibi diğer Alman şirketi Liliumise ise test uçuşunda saatte 100 kilometre hıza ulaştığını duyurdu.