Son Dakika Haberleri: Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test
Son Dakika Dünya Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test

Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test

1 saat önce

Alman otomobil devi Daimler'in desteklediği Volocopter firması uçan araba 'Hover-taxi'yi Singapur'da test etti. İki kişilik helikopteri andıran uçan araba 2 dakika 30 saniye boyunca Marina Bay semalarında yolculuk etti.

Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test, System.String[]

Alman otomobil devi Daimler'in desteklediği Volocopter firması uçan araba 'Hover-taxi'yi Singapur'da test etti. İki kişilik helikopteri andıran uçan araba 2 dakika 30 saniye boyunca Marina Bay semalarında yolculuk etti.


Volocopter'in rakibi diğer Alman şirketi Liliumise ise test uçuşunda saatte 100 kilometre hıza ulaştığını duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Singapur, Marina, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin taksileri uçmaya başladı: Volocopter'den Singapur'da ilk test
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]