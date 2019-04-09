Son Dakika Haberleri: Geleceğin Tasarımları Furnı-Tur'da Yarışacak

Geleceğin Tasarımları Furnı-Tur'da Yarışacak

46 dakika önce

İstikbal ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliği ile yapılan yarışmada gelecek yaşam alanlarını multidisipliner tasarım kültürü ile geliştirmeyi amaçlayan İstikbal, Türkiye ve dünyada yetenekli tasarımcıları mobilyayı tekrar düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor.

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İstikbal ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliği ile yapılan yarışmada gelecek yaşam alanlarını multidisipliner tasarım kültürü ile geliştirmeyi amaçlayan İstikbal, Türkiye ve dünyada yetenekli tasarımcıları mobilyayı tekrar düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor.

Furniture (mobilya), future (gelecek) ve Türkiye isimlerinden oluşan FURNI-TUR; yeni yaşam alanları ve mobilyada globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek, estetik algısı yüksek, dijital ve fiziksel deneyimlerin kurgulandığı, esnek ve uyumlu, yaşama alanları odaklı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Dünya çapında bilinirliğe sahip İstikbal mobilya tasarım kültürünü yaşam alanlarına taşıyan önemli bir yarışmaya imza atıyor. Mobilyanın salt eşya algısından sıyrılıp, gelecekteki yaşam alanlarının vazgeçilmez ögesi olduğu savıyla yola çıkan İstikbal, Türkiye ve dünya'da yetenekli tasarımcıları mobilyayı tekrar düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in fikir öncülüğünü yaptığı FURNI- TUR'un lansmanı için mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli bir yeri olan Mimar Sinan Anma Günü özellikle seçildi. Yaptığı her projeyle Kayseri şehrinin değerlerini sahiplenen ve katkı sunmayı amaçlayan Boydak Holding FURNI-TUR'u sanatçılığı ile hala ulaşılamamış bir değer olan, Kayseri ve Türkiye'nin çok önemli bir

sanatçısını anma gününde başlattı. Uluslararası tasarım yarışmasının fikir ortağı

olan Türkiye Tasarım Vakfı ile önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak devam etmesi ve bir tasarım platformuna dönüşmesi planlanıyor.

Tüm dünyadan tasarımcıların www.furni-tur.com adresinden katılabileceği

yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Türkiye Tasarım Vakfı ve güçlü jüri üyeleri ile de dikkat çeken yarışma kazananlarına para ödülünün yanında sunduğu prestij ve deneyimle de oldukça dikkat çekici. Kazananların 17 Haziran'da

açıklanacağı web sitesinden yarışma ile ilgili tüm detaylara ulaşmak mümkün. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:30 Kaynak: İHA

İstikbal, Türkiye, Güncel
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