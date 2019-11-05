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Geleceğin Teknoloji Dahileri Teknopark gezisine katıldı

6 saat önce

Malatya'da özel kolej öğrencileri için Teknopark gezisi düzenledi.

Geleceğin Teknoloji Dahileri Teknopark gezisine katıldı, System.String[]

Malatya'da özel kolej öğrencileri için Teknopark gezisi düzenledi.


Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji Öğrenciler güncel teknolojileri ve geleceğin meslekleri arasında yer alan teknolojik faaliyetleri yerinde görme şansı elde ettiler. Teknoloji Kulübü öğrencileri, Teknopark'a teknik gezi düzenleyerek, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojilerini yerinde inceleyip Ar-Ge çalışmalarını öğrendi. Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya, öğrencilerin inceleme gezi programını değerlendirirken, ülkemizde Ar-Ge ve katma değerli yerli üretim alanında önemli çalışmaların yer aldığı Teknopark 7ın önemine temas edip, gezisi sayesinde öğrencilerin kendilerine bu gezinin kattığı vizyon ile birçok alanda belki de ileride Malatya'da yapılacak çalışmalara öncü olabileceklerine inandıklarını belirtti. Kaya, "Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji olarak nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, meydana getirici ve araştırıcı öğrenciler yetiştirme vizyonundan hareket etmekteyiz" dedi. Elektrik Elektronik Öğretmeni Şükrü Karabey ise öğrencilere yönelik farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, gezinin oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Karabey, "Sosyal etkinlik kapsamında öğretmen arkadaşlarımızın da katılımı ile yapılan gezi oldukça verimli geçti. Öğrencilerimiz farklı bir gün yaşadı. Okul gezileri öğrencilerin en keyif aldığı etkinliklerin başında gelir. Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, yaşayarak öğrenme amacı taşıyan geziler çocuklar için çok önemlidir. Yaptığımız gezi sayesinde öğrenciler, öğrenmenin yanı sıra unutulmaz deneyimler ve hatıralar edindiler" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Ahmet Polat, Mimar Sinan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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