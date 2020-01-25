Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor

7 saat önce

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde yarıyıl tatilinde öğrenciler için kapılarını açtı.

Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor, System.String[]

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde yarıyıl tatilinde öğrenciler için kapılarını açtı.


Yarıyıl tatili süresince Aile Merkezleri'nde kurslara katılarak eğlenerek öğrenen öğrenciler için art arda etkinlik ve kurs düzenleyen Aile Merkezleri'nde bu kez öğrenciler için Robotik Kodlama Kursu başladı. Kurs ile robotik programlama becerisi kazanan öğrenciler, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor. Mamak Belediyesi, vermiş olduğu bu eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.


Tüketen değil, üreten nesil


Aile Merkezlerindeki yeni kurslarla farkındalık oluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile Merkezlerimizde yediden yetmişe herkese her alanda hizmet veriyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yeni kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]