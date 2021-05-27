Geleceğin teknolojileri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda - Son Dakika

Geleceğin teknolojileri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda

27.05.2021 15:51
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Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyacak olan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyacak olan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.  Türk havacılık, savunma ve makine sanayinin öncüsü ve gururu olan firmaların katılacağı fuarda, İHA'lar, hidrojen yakıtı ve bor gibi geleceğin teknolojilerine yön veren konular bir dizi etkinlikte masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın da desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Endüstri Fuarı'nın yerli ve yabancı önemli iş birliklerine zemin oluşturması bekleniyor.

Eskişehir'in, ilk 'Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı' olan Eskişehir Endüstri Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize ediliyor. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ve iş birlikleri ile düzenlenecek fuar, Türk sanayisinin ve savunmasının geleceğine damga vuracak konularda önemli etkinliklere sahne olacak.

"ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DOĞACAK"

İlk kez düzenleyecekleri bu fuarla Eskişehir'in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyacaklarını belirten Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "İhracata dayalı sanayileşme modelini benimseyen Eskişehir, havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların merkezi konumundadır. Bu nedenle fuarımızın ana sektörleri, savunma sanayiine yönelik ürün ve hizmet üreten firmalar ve imalat sanayi olacak. Fuarımızı toplam 12 bin metrekarelik kapalı alanda ve iki salonda gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katılacak. Savunma ve havacılık sanayisinin gururu olan bu firmalar ve tedarikçileri beraberinde, makine ve imalat sektörünün lider firmalarının yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği yapabilmesi için fuarımız önemli fırsatlar sunacak" dedi.

İNOVATİF ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Eskişehir Endüstri Fuarı'nda havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknoloji inovasyon ürünleri sergilenecek. Fuara, Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinden sektör lideri firmaların katılacak. Fuarda 22 ülkeden 80 marka, 193 firma ve temsilciliği yer alacak.

Bölgenin ekonomisine, üretimine ve ihracatına büyük katkılar sunması beklenen fuar, makine, savunma ve havacılık sektörlerindeki lider firmaların yanı sıra, Ar-Ge firmalarını, alt yüklenicileri, tedarikçileri, yan sanayi firmalarını, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Fuar, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek B2B ikili iş görüşmelerine de ev sahipliği yapacak.

KATILIMCILAR İLE YURT DIŞI ZİYARETÇİLERİ ONLİNE GÖRÜŞEBİLECEK

Eskişehir Endüstri Fuarı'na uluslararası alım heyeti organizasyonu kapsamında 37 ülkeden 7 bin 500'e yakın ziyaretçi davet edildi. Fuarın yurt dışı ziyaretçi ayağında hibrit fuar modeli uygulanacak. Yabancı ziyaretçiler, Business Connect Platformu'nu kullanarak yapılan eşleştirmeler sonunda, ilgilendikleri faaliyet alanındaki katılımcı firmaları platform üzerinden de ziyaret edip, online B2B ikili iş görüşmesi gerçekleştirebilecekler.

KONFERANSLAR, YARIŞMA VE ÖDÜL TÖRENİ

Fuar kapsamında; Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Kent Bilişim Kurulu konferanslar düzenlerken, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de etkinlikler gerçekleştirecek. Üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen Proje Yarışması'nda ödül alan öğrencilere ödülleri törenle takdim edilirken, ödül alan öğrenciler projelerinin sunumlarını yapacaklar.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin önde gelen hocalarının düzenleyeceği konferanslarda, Türk ekonomisiyle havacılık ve savunma sanayinin gündeminde olan İHA'lardan geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar birçok konu masaya yatırılacak. Fuarın ilk günü olan 9 Haziran'da, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Ay, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Bor' konulu bir konferans verecek. Aynı gün Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezihe Ayas ise 'Geleceğin Yakıtı Hidrojen' başlıklı bir sunum yapacak.

Fuarın ikinci gününde ise 'ADD-On Zırh ve Teknolojiler' konulu konferansın konuşmacısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan olacak. Fuarın son günündeyse, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Karakoç ile Emre Özbek, 'İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Geleceği' konulu bir konferans verecekler.

Eskişehir Endüstri Fuarı ile Tüyap'ın dijital altyapısı ve temassız fuarcılık vizyonuyla fuar alanına fiziki olarak gelen herkesin gönül rahatlığıyla iş yaptığı, sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde kurulan kayıt alanında ateş ölçümü, maske ve HES kodu kontrolü ile başlayan ve her alanda üst düzey sağlık tedbirlerinin alındığı bir fuar deneyimi sunuluyor.

Eskişehir Endüstri Fuarı,  9-10-11 Haziran 2021 tarihlerinde saat 10.00-19.00, son gün olan 12 Haziran 2021 tarihinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, MyTüyap mobil uygulaması üzerinden veya fuarın web sitesinden online davetiyelerini alabilecekler.


Geleceğin teknolojileri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda
Geleceğin teknolojileri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda

Havacılık, Eskişehir, Haziran, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin teknolojileri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda - Son Dakika


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