Son Dakika Haberleri: Geleceğin teknolojileri 'teknoloji festivali'nde
Son Dakika Güncel Haber

Geleceğin teknolojileri 'teknoloji festivali'nde

30 dakika önce

En yeni teknolojiler 7-22 Eylül tarihleri arasında ANKAmall'da gerçekleşecek Teknoloji Festivali'nde Başkentlilerle buluşacak.

Geleceğin teknolojileri 'teknoloji festivali'nde, System.String[]

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve 20'nci yılını birbiri ardına renkli etkinliklerle kutlayan ANKAmall, heyecanla beklenen Teknoloji Festivali için gün sayıyor. 7 Eylül'de başlayacak festivalde hızla gelişen teknolojinin geldiği nokta gözler önüne serilecek.

Sanal gerçeklik uygulamalarının damga vuracağı festivalde robot kulübü, birbirinden ilginç atölye çalışmaları, beyin gücü ve konsantrasyon yarışları ve çocuklar için maker çocuk atölye çalışmaları yer alacak. Festivale katılanlar sırt çantalarına sevdikleri deseni yükleyebilecek, ellerini kullanmadan satranç oynayabilecek, havada duran saksıya şahitlik edebilecek. En yeni teknolojilerin yer alacağı festival, 7'den 70'e ziyaretçilere heyecan verici bir deneyim yaşatacak.

Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 5 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Flaş iddia: Ali Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum Çocuğuna içki içirilen baba konuştu: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin teknolojileri 'teknoloji festivali'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]