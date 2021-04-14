Son dakika! Optik şebeke mimarisi ile hızlı veri transferi

Turkcell'in Telecom Infra Project (TIP) ile birlikte geliştirdiği Cassini adlı çözüm sayesinde Türkiye'de ilk kez uygulanan, 'açık' ve 'ayrıştırılmış' optik şebeke mimarisi ile 250 kilometre mesafede 200 Gbps hız ile veri transferi sağlandı.

Fiber optik iletişim teknolojilerinin geleceği olarak nitelendirilen, sektörün ilk yüksek hızlı modüler optik transponder çözümü Turkcell şebekesi üzerinde denendi. Turkcell'in Telecom Infra Project (TIP) ile birlikte geliştirdiği Cassini adlı çözüm sayesinde Türkiye'de ilk kez uygulanan, 'açık' ve 'ayrıştırılmış' optik şebeke mimarisi kullanılarak 250 km mesafede 200 Gbps (1 saniyede aktarılan gigabit miktarı) hız ile veri transferi kurumun Avrupa ve Gebze veri merkezleri arasında gerçekleştirildi. Bu yeni çözüm sayesinde hızla dijitalleşen dünyanın artan fiber haberleşme ihtiyaçlarına, önümüzdeki yıllar boyunca verimli bir altyapı ile cevap sunulabilmesi bekleniyor.

"İNOVATİF ÇÖZÜMLERİ TEST ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni nesil teknolojilerin geliştirildiği organizasyonlarda aktif biçimde yer aldıklarına dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Sektördeki öncü rolümüzü yenilikçi teknolojilerin ülkemize kazandırılması anlamında da sürdürüyoruz. Sektörümüzde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanmasında önemli bir rol oynayan TIP ile birlikte gelişimine katkı sunduğumuz Cassini Open Optical & Packet Transport projesiyle fiber iletişim teknolojilerinin geleceğine yön veren operatörlerden biri olduk. Yaptığımız bu denemeler sayesinde önümüzdeki dönemde programlanabilir, tedarikçi bağımsız, otonom şebekeler vizyonumuzu hayata geçirerek 5G ile yaygınlaşacak olan sanal gerçeklik, otonom sürüş, uzaktan cerrahi ve akıllı şehirler gibi uygulamaların getireceği güvenilir ve yüksek hızlı veri transferi ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğiz. Türkiye'yi iletişim teknolojileri alanında öncü ülkelerden biri haline getirmek için bu tip uluslararası organizasyonlarda aktif rol alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke insanımızın ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle karşılamak için inovatif çözümleri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KÜRESEL BAĞLANABİLİRLİĞE KATKI AÇISINDAN İYİ BİR ÖRNEK

Turkcell şebekesinde başarıyla gerçekleştirilen deneme hakkında konuşan Telecom Infra Project (TIP) İcra Direktörü Attilio Zani ise, "TIP'in tasarlarığı Cassini teknolojisi, ticari kullanım gereksinimlerini karşılayan açık ağ ürünleri oluşturabilmek için operatörle tedarikçilerin bir arada çalışarak geliştirdiği ve test ederek onayladığı ortak bir çalışmanın sonucudur. Cassini'nin Turkcell'in fiber ağındaki başarılı testi aynı zamanda TIP'in küresel bağlanabilirliği artırmaya yönelik çalışmaları ve dijitalleşen ekonomilerden kaynaklanan artan veri trafiği talebini karşılamaya nasıl katkıda bulunabileceğini açıkça ortaya koyan iyi bir örnektir" ifadelerini kullandı.