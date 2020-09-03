Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen "ısı pompaları"na yönelim artıyor - Son Dakika

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen "ısı pompaları"na yönelim artıyor

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "ısı pompaları"na yönelimin her geçen gün arttığını belirterek, "AB'nin net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre...

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, "ısı pompaları"na yönelimin her geçen gün arttığını belirterek, "AB'nin net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliği, depolama ve yüksek faturalara son verecek nitelikte." ifadelerine yer verdi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, pandemiyle birlikte değişen hayat şartları tüketicileri yeni arayışlara zorluyor. Sokağa çıkma yasakları, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalar, birey izolasyonunun önem kazanması gibi konular müstakil konutlara yönelimi artırırken, bu tür meskenlerin iklimlendirmesi de 'ısı pompaları' sayesinde sorun olmaktan çıkıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan ısı pompaları, ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak suyu eldesine yeni bir boyut getirerek kullanıcıya büyük bir avantaj sağlıyor. Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ısı pompaları hem çevreci özellikleri hem de sağladığı yüksek tasarruf ve mükemmel konfor ile tüketicinin yeni gözdesi haline gelirken özellikle doğal gazın olmadığı mahallerde mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Isı pompası pazarında Daikin Altherma isimli ürünüyle yer alan Daikin'in Türkiye CEO'su Hasan Önder, açıklamada yer alan görüşlerinde, küresel ısınmaya karşı son derece etkili bir sistem olduğunu belirttiği ısı pompalarının önümüzdeki dönemde daha da etkili olacağını aktardı. Önder, şunları ifade etti:

"Isı pompaları yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çalışan ve diğer yakıtlara göre çok daha iyi verim sağlayan sistemlere deniliyor. Çevreci olmasının yanı sıra kısa sürede kendini amorti eden ısı pompalarına tüketicinin ilgisi her geçen gün artıyor. AB'nin net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliği, depolama ve yüksek faturalara son verecek nitelikte. Hatta birçok Avrupa ülkesi mazot, elektrik, LPG gibi enerji kaynakları ile çalışan ısıtma sistemlerini ısı pompasına dönüştürmek isteyen kullanıcılara ciddi oranlarda teşvikler vererek tüketicileri bu alana yönlendiriyor. Veriler, 2017-2018 yılları arasındaki 'havadan suya ısı pompası' satışlarının Avrupa'da yüzde 27 artış gösterdiğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra pandemiyle birlikte tüketicinin müstakil konut tercihinin arttığını da gözlemliyoruz. Hatta daha tenha veya uzak yerlerde ikamet etmeyi uygun buluyorlar. Doğal gazın henüz ulaşmadığı bölgeler için mükemmel bir iklimlendirme çözümü oluşturan ısı pompaları, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak suyu eldesini tek bir sistemle gerçekleştiriyor."

Isı pompası nedir?

Açıklamada yer alan bilgilere göre, doğada bulunan ancak düşük sıcaklığı nedeniyle kullanılamayan enerjiyi kullanılabilir sıcaklığa yükselterek kullanılabilir hale getiren cihazlara 'ısı pompası' adı veriliyor. Bu işlem, klimalarda olduğu gibi soğutma çevrimi sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu sistemde bir kompresör ve soğutucu akışkan devresi bulunuyor. Hava, su, toprak gibi doğada bulunan ve kullanırken hiçbir ücret ödenmesi gerekmeyen bu enerji kaynakları ısı pompalarının çalışmasını sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su eldesi sağlıyor. Soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden meydana gelen sistem; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan termodinamik bir döngü oluşturuyor. Bu şekilde de ısıtma ve soğutma sağlıyor. Hava, doğal enerji kaynakları içinde en kolay ve en fazla bulunanı olduğu için günümüzde çoğunlukla hava kaynaklı ısı pompaları tercih ediliyor.

Üstün özellikli buluşlarıyla iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin tarafından üretilen Altherma hava kaynaklı ısı pompaları; segmentinin en verimli ürünü olarak öne çıkıyor. Daikin Altherma, elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre ise 4,3 kata kadar, ithal kömüre göre ise 2 kata kadar daha ekonomik bir işletim sunuyor. Sağladığı tasarrufla kısa sürede kendini amorti eden cihaz, online kontrol özelliği sayesinde cep telefonlarından takip ve kontrol edilebiliyor.

Isı pompası tipleri

Isı pompaları 'toprak/su kaynaklı' ve 'hava kaynaklı' olarak 2 ana grupta üretiliyor. Hava, en kolay bulunan kaynak olduğu için günümüzde hava kaynaklı ısı pompaları çok daha yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle COP değerlerini 5'in üzerine, sezonsal verimliliklerini ise A+++'a kadar taşıyan hava kaynaklı ısı pompaları, düşük veya yüksek sıcaklık sağlama becerisi bakımından da farklı tiplerde üretiliyor.

Yerden ısıtma ve düşük sıcaklık radyatör uygulamalarında maksimum 45-55 santigrat arasında sıcak su üreten düşük sıcaklık ısı pompaları en ideal sonucu verirken, 70-80 santirgrat arasında sıcak su üreten yüksek sıcaklık ısı pompaları da fosil yakıtlı kazan kullanan mevcut binaların dönüşümünde efektif bir çözüm oluşturuyor. Yüksek sıcaklık ısı pompaları otel, spor salonları, şantiye gibi mekanların sıcak su ihtiyaçları için de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen 'ısı pompaları'na yönelim artıyor - Son Dakika

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