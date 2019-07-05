Son Dakika Haberleri: Geleceğin tenisçileri Toroslar'da yetişiyor
Son Dakika Güncel Haber

Geleceğin tenisçileri Toroslar'da yetişiyor

1 saat önce

Toroslar Belediyesi, yaz okulları kapsamında verdiği tenis kursları ile geleceğin tenisçilerini yetiştiriyor.

Geleceğin tenisçileri Toroslar'da yetişiyor, System.String[]
Toroslar Belediyesi, yaz okulları kapsamında verdiği tenis kursları ile geleceğin tenisçilerini yetiştiriyor. Halen 100 çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı tenis kurslarına, isteyen vatandaşlar başvurabiliyor.

Toroslar Belediyesi'nin tenis kursları, Çağdaşkent Mahallesindeki 3 Ocak Spor Kompleksi'nde veriliyor. Hafta içi her gün guruplar haline verilen dersler 8-10, 10-12, 12-14 yaş olmak üzere 3 ayrı guruptan oluşuyor. Toplamda 100 kişinin eğitim aldığı kursta, antrenörler tarafından belediye spor kompleksinde teorik ve teknik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde tenis teknikleri, raket tutuşları, temel eğitim hareketleri, servis atışları, karşılıklı oynamalar, top sektirmeler, duvar çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler veriliyor.

Yetişkinlere yönelik de haftada 2 saat verilen tenis kursuna katılmak isteyen vatandaşlar belediyeden ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Kurslara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spora verdiği desteğin artarak devam edeceğini kaydederek, "Geleceğin sporcularını yetiştirmek istiyoruz. Bu düşüncemizden yola çıkarak sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde verilen tenis eğitimleri ile başarılı sporcuların turnuvalara katılabilecek düzeye geldiğini belirten Yılmaz, "Toroslar'da farklı spor dallarında spor kursları açarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini keşfedebilmelerine imkan tanıyoruz. Bireysel spor dallarından olan tenis de hem beden hem de ruh sağlığı için çok faydalı bir spor. Kursta başarılı olan öğrencilerimiz turnuvalara katılarak ilçemizi temsil ediyor. Öğrencilerimize güveniyoruz" diye konuştu.

Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt ise "Derslerin verilmeye başladığı ilk 8 ayda Mersin'de düzenlenen turnuvalarda erkek kategorisinde 1. ve 2. olmuştuk. Öğrencilerimiz çok hızlı öğreniyor ve istekliler. 13-16 Temmuz tarihleri arasında da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Mersin Tenis Kompleksi'nde turnuva düzenlenecek. 8-10 yaş gurubundan 6 öğrencimiz katılacak. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Dereceler elde edeceklerine inancım tam" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Toroslar, Mersin, Tenis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balkondan düşen 2 yaşındaki minik Poyraz, hastanede öldü Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu İstanbul Kağıthane'de PTT şubesinde soygun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin tenisçileri Toroslar'da yetişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]