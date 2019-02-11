"Geleceğin Türkiye'sinin cesur insanları"ndan ikisi ödüllendirildi
32 dakika önce
Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye
'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar
Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12
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