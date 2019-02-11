Son Dakika Haberleri: "Geleceğin Türkiye'sinin cesur insanları"ndan ikisi ödüllendirildi

"Geleceğin Türkiye'sinin cesur insanları"ndan ikisi ödüllendirildi

32 dakika önce

Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 

Selçuk, Türkiye, Ekonomi
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