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Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor - Son Dakika

Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor

19.12.2021 13:11

- Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan protokol ile kurulan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor.

- Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan protokol ile kurulan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere, havacılığın kritik dallarından olan uçak gövde-motor ve aviyonik dallarında bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım-onarım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web programcılığı ve yazılım eğitimleri veriyor. Sektörün geleceği ve bağımsız savunma sanayiinin inşası için önemli yer tutan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor. TUSAŞ'ın akreditasyonu ve Erasmus projeleri kapsamında yurt dışı staj imkanı sunulan öğrenciler, 20 gün süren programda Avrupa'daki merkezlerde uçak bakım eğitimi alabiliyor. Başarılı olan öğrencilere daha sonra TUSAŞ'ta işe başlama fırsatı sağlanıyor.

Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs imkanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil başta olmak üzere mühendis ve yöneticilerinin de eğitim desteği verdiği okulda, genç mühendis ve teknisyen adaylarına mesleki tecrübelerini aktarmak için öğrencilerle sık sık bir araya geliniyor. Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs gibi imkanlar sunuluyor ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veriliyor.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günümüz teknolojilerini yeni nesil uygulamalarla birleştiriyor. Yenilikçi teknolojilerin entegre edildiği okulda karekod uygulaması sayesinde öğrenciler cep telefonlarından parçayı 3D olarak okul haricindeki bir ortamda görüntüleyerek ders çalışma imkanı buluyor. Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmenler öncülüğünde öğrencilere kodlama ve robotik tasarım konularında eğitim imkanı sunuluyor. TEKNOFEST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı Projeleri kapsamında çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan çevrimiçi yabancı dil kurslarına da katılma imkanı buluyor.

"İleride kendimi bu yönde geliştirerek ülkem adına birçok projede çalışmak istiyorum"

Okulda aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını belirten 10'uncu sınıf öğrencilerinden Yasin Çetmeli, "Şuan İHA atölyesinde bulunuyoruz. Burada gördüğünüz üzere sabit kanat İHA üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda döner kanat İHA'lar üzerine de çalışmalarımız var. Bu şekilde kendimizi geliştiriyoruz ve ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz. Devletimizin bize sağladığı imkanlardan da sonuna kadar yararlanıyoruz. İleride de kendimi bu yönde geliştirerek ülkem adına birçok projede çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Okulumuz gerek öğretmenler gerekse atöleyeler açısından tam donanımlı bir okul"

Yaz stajı kapsamında TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in imalat sürecinde çalıştığını belirten 12'nci sınıf öğrencisi Ömer Yusuf Doğan, "Okulumuz gerek öğretmenler gerekse atöleyeler açısından tam donanımlı bir okul. Ayrıca okulumuzun TUSAŞ ile ola protokolü çerçevesinde stajlarımızı TUSAŞ'ta görüyoruz. Ben de 25 günlük yaz stajımı 410 genel maksat helikopterinin alt montajında tamamladım. Çok verimli bir staj dönemiydi. Dönem içerisinde ise yine protokol dahilinde haftada bir gün meslek derslerimizi TUSAŞ'ta görüyoruz. Şimdi ise B-10'da Airbus yan panel üretiminde görevliyim. TUSAŞ'ta staj yapmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. İnşallah ileride kendimi geliştirip TUSAŞ'ta yeni projelerde yer alıp vatana ve millete hayırlı bir işte bulunur ve katkı sağlarız" diye konuştu.

"Şuan okulumuz pansiyonunda kalan 26 farkı ilden öğrencimiz mevcut"

Okula gelen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS sınavı ile alındığını belirten Okul Müdürü Kadir Yaman, "Okulumuz Liselere Geçiş Sınavı'na göre öğrenci almaktadır. Okulumuz Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz başvurabilir. Şuan okulumuz pansiyonunda kalan 26 farkı ilden öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin en düşük başarı ortalaması yüzdelik dilimde yüzde 15'tir. Bu yüzde 15'lik dilimi yüzde 5'e düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor hedefimiz de budur" dedi.

"Okulumuz öğrencileri TUSAŞ'ta staj çalışmaları yapmakta ve bunun yanında başarılı öğrencilerimize de burs verilmektedir"

Okulda öğrenim gören öğrencilerin anlaşmalar kapsamında TUSAŞ'ta staj imkanına da ulaştığını belirten Okul Müdürü Yaman, "Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan protokol gereği okulumuz öğrencileri TUSAŞ'ta staj çalışmaları yapmakta ve bunun yanında başarılı öğrencilerimize de burs verilmektedir. Ayrıca mezun öğrencilerimizin belli bir kısmı istihdam edilmektedir. Bunlar da TUSAŞ'ta gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrencilerdir" açıklamasında bulundu.

"Okulumuzun uçak bakım alanı ve diğer atölyelerindeki makine parkı çok güçlü"

Okulun imkanlarının çok geniş olduğuna dikkat çeken Yaman, "Okulumuzun uçak bakım alanı ve diğer atölyelerindeki makine parkı çok güçlüdür. Birçok okulda olmayan makine parkı burada vardır. Öğrencilerimiz uçak motorları ve bizzat çalışan uçaklar üzerinde eğitimlerine devam etmektedirler. Bunun yanında hazırlamış olduğumuz proje kapsamında; yazılım atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve İHA tasarım atölyelerinde çalışıyorlar. Öğrencilerimiz buralardaki aldıkları eğitimler ile normal aldıkları eğitimlerin üzerine kakı sağlayarak, aranan elemanlar olma yolunda ilerlemekte" ifadelerini kullandı.

"Okulun giriş kapısından itibaren bir F-4 uçağı öğrencilerimizi karşılıyor"

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin staj ve burs imkanına da kavuştuklarına dikkat çeken Yaman, "Okulun giriş kapısından itibaren bir F-4 uçağı öğrencilerimizi karşılıyor. Bu öğrencilerimiz ilerleyerek uçak bakım atölyesine geldiklerinde çalışan bir uçak, bunun yanında da F-4 uçağının motoru ve deney setleri ile karşılaşıyorlar. Bundan dolayı da okula başlar başlamaz kendilerini TUSAŞ'ın bir bireyi olarak görmeye başlamaktadırlar. Geleceğini göklerde arayan, havacılık ve uzay sanayiine gönül vermiş tüm gençlerimizi okulumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor
Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor
Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor
Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor

Havacılık, Türk, Uzay, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor - Son Dakika


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