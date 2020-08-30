Geleceğin Umutları'ndan 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerden hayata geçirilen Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM), öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek coşku ile kutladı.

Engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 'in çabalarıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) kapılarını açmasının ardından öğrencileri ile ilk bayram coşkusunu cuma günü okul bahçesinde yapılan törende yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için günlerce hazırlanan öğrenciler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek'in katıldığı tören, öğrencilerin işaret dili ile İstiklal Marşı okuması ile başladı. Birbirinden özel şiirleri seslendiren öğrencilerin hazırladığı gösteriler, konuklardan büyük beğeni topladı. UYUM ile engelleri kaldırdıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı'nda yaşayan 2 bine yakın engelli kardeşimize ulaşmak ve onları topluma kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada yapılan gösteriler ile kardeşlerimiz bizlere 30 Ağustos coşkusunu yansıttı. Tarihine bir çok zafer sığdırmış kahraman milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı tekrardan kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA