"Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Yarışma bu yıl Hüsn-i Hat dalı iki kategori, çini, tezhip ve minyatür olmak üzere dört farklı branşta düzenlendi. Yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından toplam 202 eser katıldı ve 4 branşta toplam 25 ödül dağıtıldı.

Hüsn-i Hat dalında eserleriyle birincilikleri Hakan Arslan ve Abdullah Eren kazanırken, çini branşında Mehmet Kınık, tezhipte Nazanin Rahanama, minyatür dalında ise Emine Suna Baran ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreni 5 Eylül'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren eserler ayrıca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir sergi ve yayınlanacak bir katalog ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.