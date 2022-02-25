Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

25.02.2022 15:21

Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorKARABÜK Karabük'te Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp iş yerlerinde çalışan öğrenciler hem lise diplomasına sahip olurken hem de meslek sahibi oluyorlar.

Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

KARABÜK Karabük'te Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp iş yerlerinde çalışan öğrenciler hem lise diplomasına sahip olurken hem de meslek sahibi oluyorlar.

Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp işyerlerinde uygulama yapan öğrenciler, eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine sahip oluyorlar. İşverenler ve öğrencileri memnun eden program kapsamında öğrenciler meslek sahibi olurken, uygulamalı eğitim kapsamında çalıştıkları yerde kazandıkları para ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. 185 alanın bulunduğu eğitim merkezindeki öğrencilerin hedefi kendi işlerinin sahibi olmak.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, mesleki eğitim merkezine kayıtlı toplam öğrenci sayısının bin 272 olduğunu belirtti. Öğrencilerin 1 gün teori eğitimi 4 günde uygulamalı eğitim aldıklarını kaydeden Akbaş, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bu programdan memnun olduklarını dile getirdi.

Karabük'ün bir sanayi şehri olduğu için istihdamın merkezi olduğunu anlatan Akbaş, " Bu noktada öğrencilerimizin sahada olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz şuanda mesleki eğitim merkezinde bulunduğu sürece asgari ücretin 3'te 1'i kadar destek alıyorlar. Son sınıf öğrencilerimiz de asgari ücretin yarısını alarak hem aile bütçelerine hem de kendilerine destek çıkmış oluyorlar" diye konuştu.

Akbaş, bu programdaki temel amacın sanayicinin, iş adamlarının, esnafın ve sektörün aranan eleman problemini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Program kapsamında oto tamircisinde çalışan 15 yaşındaki Onur Kurt, Yazıköy Ticaret Meslek Lisesinden ayrılmayı düşündüğü sırada kaydını mesleki eğitim merkezine aldırdığını, burada hem harçlığını çıkarıp hem de okulunu bitirip diplomasını almak istediğini söyledi.

Hayalindeki işin motor ustası olmak olduğunu ifade eden Kurt, çalıştığı yerde araba parçalarını tanıyıp öğrendiğini, kendi ihtiyaçlarını kendi kazancıyla karşıladığını aktardı. Kurt, 12. sınıfta ustalık belgesini aldıktan sonra Bartın ilinde kendi dükkanını açıp hayatını devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitim programının öğrencilere faydalı olduğunu söyleyen motor ustası Hasan Yurt ise, "Sanayide elemanımız yoktu ama devlet onlara bir yol açtı. Hem diploma almasını hem de meslek öğrenmesini sağladı. Biz bundan memnunuz. Çocuklarda memnun, burada bir meslek öğreniyorlar. Devlet tarafından teşvik de alıyor. İki tarafta memnun" dedi.

Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor
Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor
Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

YORUMLAR
500
Kale'de öğrencilere 15 Temmuz darbe girişimi konulu konferans verildi Kale'de öğrencilere 15 Temmuz darbe girişimi konulu konferans verildi Karabük'te 4 bin 203 esnafa 16 milyon 685 bin TL gelir kaybı desteği sağlandı Karabük'te 4 bin 203 esnafa 16 milyon 685 bin TL gelir kaybı desteği sağlandı

Mesleki Eğitim, Karabük, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğin ustaları hem okuyor hem de çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement