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"Geleceğin Ustaları" ödüllerine kavuştu - Son Dakika

"Geleceğin Ustaları" ödüllerine kavuştu

18.12.2021 18:06

Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve çini alanlarında dereceye giren eserlerden oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın bu yıl sekizinci kez düzenlendiğini, teşvik dahil ödül alan eserlerin yer aldığı serginin de 24 Aralık'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacağını söyledi.

Yarışmayı çok önemsediklerini, geleneksel sanatların yeniden üretilmesi ve yaşaması durumunda anlam kazandığını dile getiren Arısoy, "Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bu geleneksel sanatların yeniden yorumlanmasında bir katkı sunmak üzere bunu yapıyoruz." dedi.

Ömer Arısoy, yurt içinden ve dışından çok sayıda eserin yarışmaya başvurduğuna işarete ederek, şunları kaydetti:

"Jüri, birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserler arasından zorlu bir seçim yaptı. Bu yıl 200'ü aşkın eser yarışmaya geldi. Yurt dışından 83 eser başvurdu. Bazı ödül alanların da yurt dışından katılan yarışmacılar olduğunu biliyoruz. Şimdiden bu yarışma, geleneksel sanatlar konusunda dünya çapında bir yarışma oldu. Elbette bu payeye erişmesinde hem jürideki kıymetli hocalarımızın hem de istikrarlı bir biçimde bunu sürdürüyor olmamızın çok büyük payı var. Emeği geçen tüm jüri üyelerine, kıymetli hocalarımıza, yarışmaya başvuran değerli sanatkarlara, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum, ödül alan sanatçılarımızı tebrik ediyorum."

"Geleneksel sanatları ihya etmek üzere birçok kurum gayret içinde"

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da geleneksel sanatları ihya etmek üzere Zeytinburnu Belediyesi gibi pek çok kurumun gayret gösterdiğini söyledi.

Bu alandaki çalışmaların dünyaya verilecek en önemli cevaplardan olduğunu dile getiren Kılıç, "Fakat biz bunu maalesef ihmal ettik. Ecdadımız İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'yı yıkmak yerine Ayasofya'nın karşısına Sultan Ahmed Camisi'ni dikmiştir. Bu nokta çok çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Hüsn-i hat jürisi seçici kurul adına konuşma yapan Doç. Dr. Savaş Çevik ise ödül töreniyle birlikte sergi açılışının da yapıldığına dikkati çekti.

Sanatın gelişmesi, yaşaması, devamlılığı ve sürekliliğinin iki ana faktöre bağlı olduğuna değinen Çevik, "Bunlardan bir tanesi sanattan anlayan ve sanatı seven kitlenin olması ve sürdürülebilir olması. Bu da ülkelerin kültür değerleriyle, kültür değerlerine verdikleri anlamla ve sanattan anlayan insan kitlesinin devamlılığıyla, kültür seviyesiyle mümkün. İkinci önemli faktör, sanat ve sanatçının gelişmesi ve yaşaması için sanatı destekleyenlerin olması." şeklinde konuştu.

Törende daha sonra dereceye giren eserlerin sahiplerinden etkinliğe katılanlara ödülleri verildi.

Yemenli hattat Abdulrahman Hasan İbrahim Al-Saeedi "Hüsn-i Hat Sülüs-Nesih Kıt'a", Suudi Arabistan'dan Hany Fawzy Shaaban Mohamed El Tawel "Hüsn-i Hat Celi Sülüs", Yılmaz Turan "Hüsn-i Hat Celi Talik", Kadir Ertürk "Çini", Emine Solak "Tezhip" ve Meliha Ayla Sayitoğlu "Minyatür" dalında birinci oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Endonezya, Irak, Mısır, İran, Yemen ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden sanatçıların katıldığı yarışmada, her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük, teşvik ve sergileme ödülleri verildi.

Yarışma hakkında

Bu yıl Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür ve Çini olmak üzere 4 branş, 7 dalda düzenlenen yarışmaya 203 sanatçı eserleriyle katıldı.

Jüri tarafından yapılan titiz değerlendirme neticesinde her branştan dereceye giren ilk üç esere ve teşvik almaya hak kazanan iki esere ödül verildi. Ayrıca her branştan iki eser de sergileme hakkı kazandı.

Geleneksel sanatların ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde bu yıl Ali Toy, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik, Cevat Huran, Davud Bektaş, Tahsin Kurt, Fuat Başar, Levent Kum, Mehmet Gürsoy, Özkan Tokaç, Serap Ereğli, Timur Bilir, Abdullah Oğuzhanoğlu, Berna Karabulut, Emel Türkmen, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Esra Oğuzhanoğlu, Feyza Şen, Gaye Özen, Özcan Özcan ve Zaliha Peçe yer aldı.

Ödül alan eserlerin yer aldığı kataloğun da sanatseverlerin beğenisine sunulduğu program, jüri üyeleri ve sanatçıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuştu
Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuştu
Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuştu
Geleceğin Ustaları ödüllerine kavuştu

Suudi Arabistan, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğin Ustaları' ödüllerine kavuştu - Son Dakika


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