"Geleceğin Ustaları" yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
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"Geleceğin Ustaları" yarışmasına başvurular başladı

07.04.2022 17:14
"Geleceğin Ustaları" yarışmasına başvurular başladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin 9 yıldır düzenlediği ve hüsnühat, minyatür, tezhip, çini ve kalem işi eserlerin kabul edildiği "Geleceğin Ustaları" yarışmasına başvurular açıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin 9 yıldır düzenlediği ve hüsnühat, minyatür, tezhip, çini ve kalem işi eserlerin kabul edildiği "Geleceğin Ustaları" yarışmasına başvurular açıldı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" adıyla düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hüsnühat, minyatür, tezhip, çini ve kalem işi olmak üzere 5 farklı branşta düzenlenen yarışma, 5 farklı seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya, bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri sadece seçecekleri bir eserle katılabiliyor. Başvuru için herhangi bir yaş veya eğitim seviyesi sınırlaması bulunmuyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi tarafından 5 Kasım'da düzenlenecek törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın birincisine 30 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne ise 15 bin TL para ödülü verilecek.

Geleceğin Ustaları yarışmasına başvurular başladı
Geleceğin Ustaları yarışmasına başvurular başladı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğin Ustaları' yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika


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