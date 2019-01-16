Son Dakika Haberleri: Geleceğin Üstün Yetenekli Öğrencilerini Aü Yetiştirecek

Geleceğin Üstün Yetenekli Öğrencilerini Aü Yetiştirecek

17 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Odunpazarı merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenimlerine yönelik uygulamaların ünivesite bünyesindeki Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından gerçekleştirilmesini kapsayan protokol imzaladı.

Geleceğin Üstün Yetenekli Öğrencilerini Aü Yetiştirecek, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Odunpazarı merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenimlerine yönelik uygulamaların ünivesite bünyesindeki Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından gerçekleştirilmesini kapsayan protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki üstün yetenekli öğrencilerin öğrenimine yönelik hizmetlerini başarıyla sürdüren ÜYEP, Odunpazarı merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde Ahmet Sezer Ortaokulu'ndaki üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak.

AÜ, yapılan iş birliği kapsamında geleceğin üstün yetenekli öğrencilerinin yetiştirilmesine önemli kakılar sağlayacak.

Üniversite tarafından Ahmet Sezer Ortaokulunda devam eden üstün yetenekli öğrencileri tanılamak, bu öğrencilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri belirlemek, geliştirmek ve uygulanacak araçlara karar vermek, onlara özgü eğitim modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve uygulamasına katkı sağlamak, üstün yetenekli öğrencilere ders verecek öğretmenleri seçmek ve eğitmek, ders verecek öğretmenler için eğitim programı hazırlamak gibi çalışmalar gerçekleştirilecek.

ÜYEP tarafından yürütülecek bu çalışmalar kapsamında Eskişehir'de üstün yetenekli öğrencilerin, bilimsel dayanaklı araştırmalar doğrultusunda tanılanmasını sağlamak, onların eğitimi için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesini desteklemek, uygulanan eğitim programlarının etkililiğini değerlendirmek, üstün yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak çalışmaları desteklemek, üstün yeteneklilere yönelik bilimsel araştırmaların ve etkinliklerin yapılmasını desteklemek gibi amaçlar da yerine getirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Eğitim
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