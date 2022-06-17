Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor

17.06.2022 11:30
Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor

Karabük'te Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Karabük'te Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türkiye genelinde 52 ildeki tarım meslek liselerinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Karabük Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümünden 43 öğrenci, büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvancılık üzerine okulda aldıkları teorik bilgileri sahada pratiğe dönüştürerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

"Öğrencilerin nitelikli bir şekilde sahaya inmesini sağlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Nural Kuyrukcu, AA muhabirine, proje kapsamında okulda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kuyrukcu, ülke tarımına ve üretimine her türlü katkıyı sağlamak istediklerini kaydetti.

Bölüm öğretmeni Zekiye Çelenk de veteriner sağlık teknisyeni yetiştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin nitelikli olarak sahaya inmesini sağladıklarını anlatan Çelenk, "Amacımız çocuklarımızın teorikte öğrendikleri bilgileri sahada üreticilerimizle ve ailelerle buluşarak, uygulama yaparak tecrübe kazanması. Öğrenciler teorik olarak hayvan besleme, hayvan bakımı, doğum, suni tohumlama ve bir operasyonda veteriner hekime nasıl yardımcı olunacağını öğreniyor. Öğrendikleri bilgileri sahada uyguluyorlar." diye konuştu.

Çelenk, bölümde 4 sınıfta 43 öğrencinin olduğunu ve ilk mezunları bu yıl vereceklerini aktararak, "Öğrenciler mezun olduğunda veteriner sağlık teknisyeni olacak. Öğrenciler ön lisans eğitimi alarak veteriner sağlık teknikeri de olabilirler ya da veterinerlik fakültesini kazanıp veteriner hekim olabilirler. Biz öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitimi 9. sınıftan itibaren veriyoruz. Özellikle 12. sınıftaki öğrencilerimiz 2 gün okulda teorik eğitim alıyor, 3 gün de sahada uygulama yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum"

Öğrencilerden Merve Ayaz ise hayvanlarda ilaçları nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrendiklerini dile getirdi.

Hayvanlarda gebelik süreci hakkında aldıkları teorik bilgileri sahada uyguladıklarını anlatan Ayaz, uygulama yaparak tecrübe kazandıklarını belirtti.

Ayaz, hayvanlardan kan aldıklarını, enjeksiyon ve tırnak bakımı da yaptıklarını kaydetti.

12. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Karaöz de enjeksiyon, suni tohumlama ve doğum konusundaki teorik bilgiyi sahada uyguladığını söyledi.

Ailesinin hayvancılık yaptığını dile getiren Karaöz, "50 hayvanımız var. Aldığım teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum. İyi bir bölümden mezun oluyorum. İş imkanı çok yüksek." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor Gönüllü kültür elçisi öğrenciler, Karabük'ü internet üzerinden tanıtıyor Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti Vali Gürel, Türkiye şampiyonu kız futsal takımını ziyaret etti
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:32 Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi
11:25 Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü
11:22 Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu!
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement