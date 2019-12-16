Geleceğin veteriner sağlık teknisyenlerinin okuluna klinik ve ameliyathane kuruldu - Son Dakika

Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan hayvan sağlığı kliniği ve ameliyathane ile öğrenciler eğitimlerini daha donanımlı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Balıkesir'de, veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan sağlığı teknisyeni yetiştirme konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç ve okul yönetimi tarafından Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencilerinin daha modern eğitim alabilmeleri için Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunulan proje kabul edildi. Bu kapsamda, bölümde yer alan 45 öğrencinin modern koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla klinik ve ameliyathane oluşturuldu.

Proje sayesinde röntgen, kan analizi, ultrason cihazları ve ameliyat ekipmanlarıyla öğrenciler, teorik olarak aldıkları eğitimleri pratiğe dönüştürüyor, bu sayede daha donanımlı hale geliyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda kurulan laboratuvar ortamında her türlü çalışmanın yapılabildiğini söyledi.

GMKA'nın katkılarıyla il genelinde 28 meslek lisesine bölümleriyle ilgili atölyeler kurduklarını belirten Yazıcı, "İnşallah bundan sonra çocuklarımız daha donanımlı ve daha yeni teknolojik ürünlerle tanışarak yetişecek. Okulumuz hayvancılık alanında ileri düzeyde bir okul, aynı zamanda koyun kırkımı da yapıyor. Dolayısıyla bu laboratuvarda hayvan sağlığı alanında bundan sonra daha ileri düzeyde çalışmalar yapılacak." dedi.

"Modern çağın gerektirdiği teknolojiyle hayvancılık yapmamız gerekiyor"

Okul Müdürü Kadri Kılıç da bölüm gereği bazı ihtiyaçlarının olduğunu anlattı.

Kalkınma ajansından aldıkları yaklaşık 600 bin lira hibe desteğiyle ameliyathane kurduklarını kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hayvanlarımız ameliyat edilebiliyor, röntgenleri çekilebiliyor, kan ölçüm cihazıyla hayvanlardaki hastalıklar tespit edilebiliyor. Bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz bir veteriner yardımcısı olarak yetişiyor. Amacımız, günümüz teknolojisini yakalayan, iyi kullanabilen elemanlar yetiştirmektir. Çiftliklerde artık son teknolojiye uyumlu cihazlar var, bunları öğrencilerimiz kullanabiliyor.

Okulumuzun 12 dönümlük bir yeri var. Modern bir çiftlik kurup öğrencilerimizin daha iyi eğitim almalarını hedefliyoruz. Artık atadan dededen gelen geleneksel koşullarla değil de modern çağın gerektirdiği teknolojiyle hayvancılık yapmamız gerekiyor. Okulumuzda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kliniğimizde de öğrencilerimiz bir veteriner yardımcısı olarak gerekeni bilip, çiftliklerde çalıştırılmak üzere veteriner hekimlerimiz tarafından tercih ediliyor. Mezun olan öğrencilerimizin birçoğu çiftliklerde teknisyen olarak çalışıyor."

Hayvan Sağlığı Bölümü öğretmenlerinden veteriner hekim Levent Dedeakay, okuldaki ameliyathanede hayvanların sağlığıyla ilgili operasyonların yapılabildiğini söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerini uygulamalı olarak rahatlıkla sürdürdüğünü söyleyen Dedeakay, "Bölgede bulunan çiftliklere ve hayvan sahiplerine öğrencilerin eğitimi gereği uygulamalar, uygulamalarda destek ve danışmanlık yapabilmekteyiz. Öğrencilerimiz bütün hayvanlara ulaşabiliyor. Klinik alanında öğrencilerimiz bu okulda başarılı bir şekilde eğitim alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Liseden sonra veteriner hekim olmak istiyorum"

Hayvan Sağlığı Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Sanem Şerif Çelik ise bu bölümde okumaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ailesinin de tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini aktaran Çelik, "Bu yüzden bu bölümü seçtim. Burada ameliyat yapıyoruz, öğretmenlerimize yardım ediyoruz. Derslerimizde de günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz şeyleri öğreniyoruz. Liseden sonra veteriner hekim olmak istiyorum ama olamazsam teknisyenliğe devam edip çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Kırer, okulda sağlanan imkanların kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirebilmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının da muayene ve bakımlarını yaptıkları bilgisini paylaşan Kırer, "İlerleyen dönemlerde veteriner hekimliği okuyup cerrah olmak istiyorum." diye konuştu.