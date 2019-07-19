Son Dakika Haberleri: Geleceğin voleybolcuları yetişiyor
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Geleceğin voleybolcuları yetişiyor

24 dakika önce

Yaz aylarında gençlerin spor faaliyetlerine yönelmeleri adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarındaki voleybol eğitimleri devam ediyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan voleybol kursunda geleceğin...

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Yaz aylarında gençlerin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor faaliyetlerine yönelmeleri adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarındaki voleybol eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan voleybol kursunda geleceğin voleybolcuları yetişiyor. Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için 2012 yılından itibaren düzenlenen ücretsiz 'Yaz Spor Okulları' kapsamında verilen voleybol eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde çocukların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz Yaz Spor Okulu'nda eğitimler yaş guruplarına göre sınıflandırılıyor. Voleybol oynamak isteyen minik sporcular, temel voleybolda kademe kademe ilerleyerek maç sistemleri, smaç, manşet, pas atma gibi voleybolun tekniklerini profesyonel hocalar tarafından öğreniyor. Öğrenciler bu eğitimlerde geleceğin yıldızları arasına katılmak için ter döküyor.

Profesyonel 9 antrenör eşliğinde İzmit 50. Yıl Spor Salonu Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Karamürsel Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu, Körfez Emlak Konut Ortaokulu Spor Salonu'ndaki antrenmanlara 965 öğrenci katılıyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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