Yaz aylarında gençlerin Spor
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faaliyetlerine yönelmeleri adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ücretsiz gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarındaki voleybol
eğitimleri devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan voleybol kursunda geleceğin voleybolcuları yetişiyor. Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için 2012 yılından itibaren düzenlenen ücretsiz 'Yaz Spor Okulları' kapsamında verilen voleybol eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde çocukların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz Yaz Spor Okulu'nda eğitimler yaş guruplarına göre sınıflandırılıyor. Voleybol oynamak isteyen minik sporcular, temel voleybolda kademe kademe ilerleyerek maç sistemleri, smaç, manşet, pas atma gibi voleybolun tekniklerini profesyonel hocalar tarafından öğreniyor. Öğrenciler bu eğitimlerde geleceğin yıldızları arasına katılmak için ter döküyor.
Profesyonel 9 antrenör eşliğinde İzmit
50. Yıl Spor Salonu Başiskele
Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin
Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı
Ortaokulu Spor Salonu, Gölcük
Ortaokulu Spor Salonu, Karamürsel
Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kartepe
Hergeleci İbrahim Spor Salonu, Körfez
Emlak Konut Ortaokulu Spor Salonu'ndaki antrenmanlara 965 öğrenci katılıyor. - KOCAELİ