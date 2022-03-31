Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi'ni gezdi - Son Dakika

Bağcılar'da ikamet eden yazılım bölümü öğrencileri, Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle liselerin yazılım bölümünde okuyan öğrenciler, Bilişim Vadisi'nin Gebze'de bulunan tesislerine götürüldü.

Kahvaltının ardından seminer salonunda ağırlanan öğrencilere, uzmanlar tarafından "Gelecek Burada" ve "Birlikte Başarabiliriz" mottosuyla Türkiye'nin teknolojik geleceğinin inşa edildiği mekandaki çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Programın ardından gençler, öğretmensiz eğitimin verildiği, öğrencilerin çabaları ve arkadaşlarıyla yaptıkları paylaşımla kendilerini yetiştirdiği, 400 bilgisayar kapasiteli yeni nesil kodlama okulu olan 42 Kocaeli Yazılım Okulu ziyaret etti. Daha sonra ise sırasıyla Tasarım Kümelenme Merkezi, Kuluçka İşletme Merkezi ve laboratuvarlar gezildi.

Öğrenciler, uçuş denemelerinde başarılı olan ve piyasaya çıkmak için gün sayan yerli uçan araba Aircar'ı yakından görme fırsatı buldu. Aircar'a hayran kalan gençler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öğrencilerden Berat Bolat, gezinin kendilerine çok şey kattığını belirterek, "Çok güzel bir yer. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik burada. Ülkemizin geleceği adına çok güzel çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Sultan Tan, Bilişim Vadisi'nden etkilendiğini, böyle bir yerin olmasının kendisini çok gururlandırdığını kaydetti.

Öğrenciler, bu geziyi organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.