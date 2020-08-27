Geleceğin yazılımcılarına BEBKA'nın desteği sürüyor - Son Dakika

Geleceğin yazılımcılarına BEBKA'nın desteği sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) gençlere yönelik açtığı yazılım geliştirme ve kodlama atölyesine başvurular başladı.

Geleceğin yazılımcılarına BEBKA'nın desteği sürüyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) gençlere yönelik açtığı yazılım geliştirme ve kodlama atölyesine başvurular başladı.

BEBKA ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile yürütülen eğitim programı kapsamında ikinci atölye C# .NET Core ile MVC Bootcamp için son başvuru tarihinin 17 Eylül olduğu ilan edildi. Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama bilgisinin sağlanması ve startupların ihtiyaç duyduğu teknoloji yöneticisi ortakların yetiştirilmesine yönelik olarak çağın gereklerine uygun bir şekilde Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim verilmesi planlandı. Hedef kitlenin Bursa, Eskişehir ya da Bilecik'te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında bir kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek,19-29 yaş arasındaki gençler olduğu belirtildi.

İkinci atölye olanC# .NET Core ile MVC Bootcampiçin son başvuru tarihinin17 Eylül olarak belirlendiği, atölyelerinJavascript & React Web Geliştirme programı ile devam edeceği kaydedildi. İlk atölye olan PHP & Laravel eğitimlerinin 32 kişinin katılımıyla devam ettiği belirtildi. Her bir atölyenin yaklaşık30 farklı kişinin katılımıylaçevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirileceği, toplam 70 saat süreceği ve 12 hafta içinde tamamlanacağı bildirildi. Başvuru şartları ve program detaylarına www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir. - BURSA

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin yazılımcılarına BEBKA'nın desteği sürüyor - Son Dakika
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