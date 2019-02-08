Son Dakika Haberleri: Geleceğin Yeni Kaynağı: Prinç Samanından Elektrik Üretimi

Geleceğin Yeni Kaynağı: Prinç Samanından Elektrik Üretimi

29 dakika önce

Pirinç samanı ile elektrik üretimi, ilerleyen dönemlerde çok daha büyük bir kullanım alanına sahip olabilir.

Geleceğin Yeni Kaynağı: Prinç Samanından Elektrik Üretimi, System.String[]
Elektrik üretimi konusunda çevreci çözümler, her zaman için popülerliğini korumaya devam ediyor. Norveç gibi ülkelerin çöp kullanarak elektrik üretmesinden sonra yeni trend pirinç samanı olabilir.




Pirinç gövde ve yapraklarının saman makinesinde öğütülmesiyle elde edilen bu materyal, elektrik üretme konusunda da elverişli görünüyor. Pirinç samanı, normal şartlarda pek kullanışlı olmadığı ve çiftlik sahipleri tarafından çoğu zaman yakıldığı için bu durum bir çeşit geri dönüşüm olarak da değerlendirilebilir.

Pirinç samanından elektrik üreten santraller yetersiz kalıyor

Hindistan, Gautam Budh Nagar'daki Amity Üniversitesi'nden Pardeep Aggarwal ve Anu Prashaant, pirinç samanının yakılmasıyla çevrenin kirletilmesi yerine bundan elektrik üretilmesi gerektiğini ifade etti.






Şu anda yakıt için %100 pirinç samanı kullanan elektrik santralleri yılda sadece bir milyon ton yakım işlemi yapabiliyor. 12 megavatlık elektrik santrali ise bu konuda çok da işe yarar değil. İlerleyen dönemlerde pirinç samanından elektrik üreten santraller açıldıkça daha büyük bir verim alınabilecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:45 

Norveç, Teknoloji
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