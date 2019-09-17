Geleceğin yetenekleri bu yarışta belirlenecek; 250 NK Kupası hazırlıkları tamamlandı

Uğur Motorlu Araçlar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250 Kupası heyecanı başladı. Uşak'ta 21-22 Eylül tarihlerinde Uşak Belediyesi Süpermoto yarış pistinde gerçekleşecek olan 250 NK Kupası 1. etap yarışları için tüm hazırlıklar tamamlandı.



Uğur Motorlu Araçlar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250 Kupası'nda yarışacak sporcular ilk kez yarış heyecanı yaşayacak. Geleceğin yarışçılarının yetişeceği CF Moto 250 Kupası'nda seçmeleri kazanıp, eğitimlere katılan sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde yeteneklerini sergileyecekler.



Nisan ayında ilk seçmelerin yapıldığı 50 genç arasından seçilen en yetenekli 15 yarışçı adayı 1,370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergileyecek. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşanacağı CF Moto 250 NK Kupası yarışlarında izleyenler heyecana ortak olacak. - AYDIN