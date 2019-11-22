Son Dakika Haberleri: Geleceğin yıldız adayları "International Gallipoli" turnuvasında buluştu
Son Dakika Spor Geleceğin yıldız adayları 'International Gallipoli' turnuvasında buluştu - Son Dakika Spor

Geleceğin yıldız adayları "International Gallipoli" turnuvasında buluştu

6 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen ve 3 gün süren International Gallipoli ön eleme turnuvasında U10 ve U11 yaş grubunda Bahçelievler Olimpik Spor, U12 yaş grubunda Çerkezköy 1923 ve U13 yaş grubunda ise Zara Ekinli birinci oldu.

Geleceğin yıldız adayları

Çanakkale'de düzenlenen ve 3 gün süren International Gallipoli ön eleme turnuvasında U10 ve U11 yaş grubunda Bahçelievler Olimpik Spor, U12 yaş grubunda Çerkezköy 1923 ve U13 yaş grubunda ise Zara Ekinli birinci oldu.


Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen 'International Gallipoli' ön eleme turnuvasında geleceğin yıldız adayları yeteneklerini sergiledi. Çekilmeli maçların yaşandığı turnuvaya Bulgaristan'dan Kırcaali takımı da çeşitli yaş gruplarıyla katıldı. Grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla tamamlayan Bahçelievler Olimpik Spor, final grubunda iki galibiyet, bir beraberlik alarak U10 yaş grubunda şampiyon olurken, Bursa Kültür Spor ikinci sırada yer aldı. U11 yaş grubunda yedi maçın tamamını kazanan Bahçelievler Olimpik Spor liderliği elde ederken, Çanakkale 17 FK ikinci oldu. U12 yaş grubunda Çerkezköy 1923 spor birinci İstanbul Yıldız Spor ise ikinci oldu. U13 yaş grubunda Zara Ekinli birinci, Eskişehir Kurtuluş ise ikinciliği elde etti. Turnuvanın ardından şampiyon olan takımlara kupaları takdim edilirken, tüm sporculara madalya takıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Bulgaristan, Çerkezköy, Çanakkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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