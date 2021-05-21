Geleceğin Yıldız Girişimcileri'nde 4. dönem sona erdi - Son Dakika

Demoday sonucunda proje fikirlerini sunan 18 takım arasında ilk üçe kalan takımlar sırasıyla Kepirtepe Anadolu Lisesi, Ramazan Yaman Fen Lisesi ve Lüleburgaz Lisesi oldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Geleceğin Yıldız Girişimcileri 4. Dönem programı gerçekleştirilen demoday ile tamamlandı. 8 okuldan 18 takımın katıldığı demoday etkinliğinde her biri alanında uzman olan jüri üyeleri Noyan Alperen İdin, Oğulcan Yorulmaz ve Bora Aslan, projeleriyle ilk üçe giren takımları belirledi. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet'in de yer aldığı demodayde Kepirtepe Anadolu Lisesi "Free Handed", Ramazan Yaman Fen Lisesi "Bideneyim" ve Lüleburgaz Lisesi "Kit Pay" projeleriyle dereceye girdi.

6 haftalık eğitim verilecek

Geleceğin Yıldız Girişimcileri 4. Dönem etkinlikleri demoday ile sona ererken 18 ekibin hepsine Lüleburgaz İnovasyon Merkezi'nde (LİMER) 6 haftalık eğitim verilecek.

18 proje yarıştı

Demoday kapsamında gerçekleştirilen zoom etkinliğinde 18 proje yarıştı. Toplam 8 okulun katıldığı "Geleceğin Yıldız Girişimcileri" etkinlikleri kapsamında ilk olarak 8 okuldaki 16 öğretmene eğitim verildi. Öğretmenler daha sonra okullarında bulunan proje ekiplerine rehberlik etti. 72 öğrenci de rehberleri eşliğinde girişimcilik eğitimi alarak ilk projelerini geliştirdi.