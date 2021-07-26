Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor

La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile bir yıl daha kontratı olan Emre Mor'u isteyen yok. Milli Takım'da çıktığı dönemde futbolseverlerin dikkatini çeken Emre, Dortmund'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Sonrasında Almanya'da tutunamayan Emre, 13 milyon euroya Celta'nın yolunu tutmuştu ama orada da beklentileri karşılayamadı.

HİÇBİR YERDE TUTUNAMADI

2019 yazında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Emre, adeta yokları oynadı. Ardından kış döneminde Yunan ekibi Olympiakos'a gitti ve orada da beklentileri karşılayamadı.

CELTA İSTEMİYOR

Yaz döneminde özel antrenörlerle çalışan Emre, ünlü menajer Mino Raiola'yı temsilcisi yaptı. Emre, yeni menajeriyle birlikte kendisine kulüp aramaya başladıklarını ifade etti. Ancak Emre'ye ne yurt içinden ne de yurt dışından bir isteyen yok.