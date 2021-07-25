Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi

Hatırlanacağı üzere Mancini, o pozisyonun ardından İtalyan golcüyü hemen oyundan çıkarmıştı.

Maç 2-2 berabere sona ererken Zirkzee'nin bu hareketi, sosyal medyaya da damga vurdu. 20 yaşındaki golcü, şimdilerde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Manchester City döneminde yaşadığı pozisyonu akıllara getirdi.

Joshua Zirkzee tam topa vuracakken yatarak müdahalede bulunan Perr Schuurs, topu kornere çeldi. Golü attığını düşünürken neler olduğunu anlayamayan Joshua Zirkzee, uzun süre şaşkın gözlerle etrafa bakakaldı.

Boş kaleye topu yuvarlamakta geç kalan 20 yaşındaki futbolcu, Ajax savunmasının konsantrasyonunu kaybetmemesi nedeniyle inanılmaz bir golü kaçırdı.

Bomboş kaleye topla birlikte hareketlenen Joshua Zirkzee, tam golü atıyorum derken, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Maçta 44. dakikada oynanırken kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua Zirkzee, Remko Pasveer'i şık bir hareketle çalımladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlanırken, Bayern Münih'te forma giyen Joshua Zirkzee, uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.

Bayern Münih ile Ajax, Audi Cup kapsamında Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

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