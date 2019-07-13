Son Dakika Haberleri: Geleceğin yıldızları Buca'da yetişiyor
Son Dakika Güncel Haber

Geleceğin yıldızları Buca'da yetişiyor

42 dakika önce

6-14 yaş arası miniklerin yaz boyunca yararlanacağı kurslarda antrenmanlar tam gaz devam ederken, geleceğin yıldızları formalarına kavuştu.

Geleceğin yıldızları Buca'da yetişiyor, System.String[]

Yenigün Mahallesi'ndeki yaklaşık 15 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Buca Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri, yaz aylarında minik futbolseverlere ev sahipliği yapıyor.İlçede yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek için Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan futbol kursları, ilk haftada öğrenci akınına uğradı.

Yaklaşık 300 çocuğun katıldığı kurslar,hafta içi her gün 08.30-09.30 saatleri arasında düzenleniyor. İlçede yaşayan 6-14 yaş arası tüm çocuklara açık kurslar, eylül ayına kadar devam edecek.

Geleceğin millî sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen futbol kursları kapsamında, minik futbolculara ücretsiz formaları da dağıtıldı.Formalarına kavuşan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Futbol kursu kayıtlarının devam ettiğini belirten yetkililer, "Sahip olduğumuz fiziksel imkânları kullanarak ilçemizde yaşayan çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamaya yönelik programlar oluşturuyoruz. Amacımız bu kurslara katılan tüm çocuklarımıza yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırmak" diye konuştu.

Buca Belediyesi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid, Barcelona'dan 80 milyon euro daha istiyor İtalya'nın köklü kulübü Palermo, Serie D'ye düşürüldü Beşiktaş, Medel'e karşılık Fiorentina'dan Vitor Hugo'yu istedi Galatasaray ile Sevilla arasında son 2 senede 3 transfer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin yıldızları Buca'da yetişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]