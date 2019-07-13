Geleceğin yıldızları Buca'da yetişiyor

Yenigün Mahallesi'ndeki yaklaşık 15 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Buca Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri, yaz aylarında minik futbolseverlere ev sahipliği yapıyor.İlçede yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek için Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan futbol kursları, ilk haftada öğrenci akınına uğradı.

Yaklaşık 300 çocuğun katıldığı kurslar,hafta içi her gün 08.30-09.30 saatleri arasında düzenleniyor. İlçede yaşayan 6-14 yaş arası tüm çocuklara açık kurslar, eylül ayına kadar devam edecek.

Geleceğin millî sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen futbol kursları kapsamında, minik futbolculara ücretsiz formaları da dağıtıldı.Formalarına kavuşan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Futbol kursu kayıtlarının devam ettiğini belirten yetkililer, "Sahip olduğumuz fiziksel imkânları kullanarak ilçemizde yaşayan çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamaya yönelik programlar oluşturuyoruz. Amacımız bu kurslara katılan tüm çocuklarımıza yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırmak" diye konuştu.