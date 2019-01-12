Son Dakika Haberleri: Geleceğin Yıldızları Karşıyaka'da Yarışıyor

Geleceğin Yıldızları Karşıyaka'da Yarışıyor

52 dakika önce

Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 5'inci kez 'Liselerarası Müzik Yarışması' düzenliyor.

Geleceğin Yıldızları Karşıyaka'da Yarışıyor, System.String[]

İzmir genelindeki tüm liselere açık olan para ödüllü yarışma için 1 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

İZMİR'DEKİ TÜM OKULLARA AÇIK

Karşıyaka Belediyesi, lise çağındaki gençleri kültür-sanat faaliyetlerine teşvik etmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği 'Liselerarası Müzik Yarışması'nı geleneksel hale getirdi. 5'incisi yapılacak yarışma, yine İzmir'deki tüm liseli müzik gruplarına açık olacak. Yarışmaya katılmak isteyen gruplar, 1 Şubat 2019'a kadar Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurularını iletebilecek.

17 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

8 ve 9 Şubat'ta yapılacak elemelerin ardından, 10 Şubat'ta final gösterileri ve ödül töreni gerçekleşecek. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki final gösterileri sonrası birinci olmaya hak kazanacak grup 8 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü de 3 bin TL ödülün sahibi olacak. 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülecek gruba ise bin TL ödül verilecek. Yarışmaya ilişkin 399 40 86 ve 88 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.

GENÇ YETENEKLERE ÇAĞRI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Gelişim çağındaki çocuklarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını, kültür ve sanatla iç içe yetişmelerini istiyoruz. Bu amaçla geleneksel hale getirdiğimiz 'Liselerarası Müzik Yarışması' ile yine sahneyi gençlerimize bırakacağız ve yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyacağız. 4 yıldır yoğun katılımla gerçekleşen yarışmamızın yine büyük heyecan yaratacağına inanıyorum. Müziğe gönül vermiş tüm İzmirli gençleri yarışmamıza bekliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

İzmir, Karşıyaka, Güncel
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