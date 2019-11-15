Son Dakika Haberleri: "Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir"
Son Dakika Güncel 'Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir' - Son Dakika

"Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gelecek Türk milletinindir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Futbol Takımının İzlanda karşısında oynadığı futbolu kutladı. Türk Milli Takımının 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazanması üzerine Bahçeli, "A Milli Futbol Takımımız dün akşam hepimize haklı bir gurur ve sevinç yaşattı. Helal terlerini yeşil zemine dökerek Türk milletinin göğsünü kabartan başta futbolcularımız olmak üzere, federasyon yönetimiyle, Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik heyetle iftihar ediyorum. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yükseliş süreci her alanda tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler halka halka büyüyüp genişleyecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımının başarısı üzerine "Gelecek Türk milletinindir" diyen Bahçeli, paylaşımının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Başarının sınırlarını azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum. Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım."

(Emin Kuvat/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 00:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]