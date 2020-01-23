Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği - Son Dakika Spor

Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği

6 saat önce

Seyhan Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme Sporcularına ekipman desteğinde bulundu.

Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği, System.String[]

Seyhan Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme Sporcularına ekipman desteğinde bulundu.


Branş ayrımı yapmaksızın kanunlar ve imkanlar dahilinde, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan, "En büyük şansımız sporcu bir belediye başkanına sahip olmak. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın direktifleri doğrultusunda hareket ederek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. TOHM yüzme sporcularına, antrenmanlarını daha çağdaş ekipmanlarla yapmaları için tüm dünyada kullanılan ekipmanları hediye ettik. Bu sporcuların içerisinden nice şampiyonlar yetişecektir" dedi.


TOHM Yöneticisi Metin Maralcan ve antrenörler de, desteklerinden dolayı Seyhan Belediyesine teşekkür ettiler. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Haftada ortalama 5 kişi jigolo çetesinden şikayetçi oluyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi Lukas Podolski, Antalyaspor'da Beşiktaş ve Kayserispor, Jimmy Durmaz'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin yüzücülerine ekipman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]