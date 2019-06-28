Geleceğin zihinleri-yapay zekanın önemi, sınırları ve uygulamaları

Dünyada ilk kez e-devlet uygulamalarının mobil platformlara taşınacağını kuramsallaştıran, mobil devlet ve akademik araştırmaların kurucusu olan Prof. Dr. İbrahim Kuşçu: "Yapay zekâ şu an hayatımızın birçok alanına girmiş bulunmakta. Bugün üzerinde duracağımız ilk husus günümüz dünyasında yapay zekânın kendisinin de çok önemli bir alan olduğudur. Yapay zekâ konusunda gerçeklerin bilinmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Çeşitli medya organlarıyla bize sunulan yapay zekâ, aslında yapay zekânın güçlerini ve sınırlılıklarını tam olarak yansıtmıyor. Bir diğer önemli husus da "Gelişmekte olan teknoloji acaba hayatımızı ne kadar ileri götürebiliyor ya da ne kadar olumsuzlaştırabiliyor?" sorusudur. Birçok kişi bu sorunun cevabını arıyor bizler de öyle.''dedi.

İnsanların artık teknolojiye bağımlı olduğunu ifade eden Kuşçu: ''Kısa bir süre öncesine kadar medeniyetimize yardımcı olan teknolojileri yaşatırken artık biz teknolojiye bağımlı olduk. Artık teknolojiyi biz yönetmiyoruz aksine onun bizi yönetmesine izin veriyoruz. Örneğin bu konuda teknoloji bağımlılığı insanlık için büyük sorun oluşturuyor. Uzunca bir süre yatay olarak seyreden teknoloji gelişmeleri son yıllarda inanılmaz bir ivme kazandı ve dikey olarak ilerlemeye ve gelişmeye başladı. Bu durum da teknolojiyi, hayatımızın merkezine yerleştirdi. ''Herkesin aklında oluşan ve gündemi meşgul eden soru ise ''Bir gün yapay zekâ insanlığa hükmedecek mi veya onu yok edecek mi?'' sorusudur. Ulaşılan teknolojiler ve günümüz şartlarında genel olarak bu özelliklere ulaşılabilmesi olanaksız görünüyor. Belirli dar alanlarda insanlara oranla daha iyi olabilen yapay zekâ ürünlerinin genel olarak değerlendirildiğinde, insanoğlundan daha iyi olmadığı görülecektir. Şu ana kadar gördüğünüz ürünler, yazılımlar vesaire sadece belirli bir alanda örneğin satranç gibi oyunlarda geliştirilmiştir fakat her alanda gelişmiş bir yapay zekâ ürünü mevcut değildir. Kısa vadede olması da pek mümkün görünmemektedir." dedi.

Konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya'nın Prof. Dr. Kuşçu'ya hediye takdimi ile sona erdi.