Son Dakika Haberleri: Geleceğine birlikte karar verelim çünkü "İstanbul senin"
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Geleceğine birlikte karar verelim çünkü "İstanbul senin"

27 dakika önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehrimizin geleceğine ilişkin karar verirken İstanbulluların fikir ve önerileri bizim için öncelikli" diyerek, Stratejik Plan anketine destek istedi. Yapılan çalıştaylarla da, görüş ve öneriler alındı.

Geleceğine birlikte karar verelim çünkü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihinde ilk kez stratejik plan oluşturma aşamasında tüm İstanbulluları sürece dahil etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020-2024 İBB Stratejik Planı'nın hazırlanması aşamasında tüm İstanbulluları sürece dahil ederek katılımcı bir anlayışı benimsiyor. Stratejik Plan hazırlık sürecinde, her kesimden İstanbullunun fikrinin alınabilmesi için web anketi uygulaması ilk kez hayata geçirildi.

Fikrini Paylaşmak İsteyenler "istanbulsenin" Anketine

"İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte Karar Verelim" sloganıyla yola çıkan İBB, iletişim noktaları ve meydanlarda 300 kişilik ekiple yüz yüze anket çalışmaları yapıyor. Birebir anket çalışmasına katılamayan İstanbullular ise fikirlerini, Stratejik Plan anketinin yer aldığı "istanbulsenin" (http://istanbulsenin.org/) web adresinden paylaşabiliyorlar.

Önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayacak plan oluşturulurken,hem İstanbulluların hem de tüm paydaşların görüş, öneri ve taleplerinin alındığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehrimizin geleceğine ilişkin karar verirken İstanbulluların fikir ve önerileri bizim için öncelikli, önemli ve destekleyici bir rol oynayacak" dedi.

Paydaşlarla Çalıştaylar

İşte bu anlayışla; 5 Ekim tarihinde düzenlenen lansmanda 3 bine yakın İstanbulludan anket yoluyla görüş ve fikirler alındı. Bu çerçevede düzenlenen Meclis Çalıştayı'nda da İstanbul'un sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca 150 gencin katıldığı Gençlik Çalıştayı, İstanbul vizyonu temalı Konsolosluklar Buluşması ve son olarak 961 muhtarı bir araya getiren Muhtarlar Çalıştayı'nda paydaşlardan görüşler alındı.

Başkan Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un 5 yıllık Stratejik Planı' oluşturma sürecine İBB çalışanlarını da kattı.İmamoğlu, 80 bin İBB çalışanından, stratejik plana destek olmalarını istedi.

Ekim ayının sonuna kadar sürecek çalışmalar çerçevesinde, 200 kadının davet edileceği "Kadınlar Çalıştayı", "İlçe Belediye Kaymakamlık ve Kent Konseyi Temsilcileri Çalıştayı" ile 400 civarında kurum ve STK'nın davet edileceği "Tematik Paydaş Çalıştayı" da hayata geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:18 Kaynak: Bültenler
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