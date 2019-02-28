Son Dakika Haberleri: Geleceğini Çöpe Atma Pet Şişeni Potaya At"

Geleceğini Çöpe Atma Pet Şişeni Potaya At"

24 dakika önce

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanına basketbol potası görünümlü atık kovası yerleştirildi.

Geleceğini Çöpe Atma Pet Şişeni Potaya At
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanına basketbol potası görünümlü atık kovası yerleştirildi.

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla "Geleceğini Çöpe Atma Pet Şişeni Potaya At" sloganıyla uygulama başlattı.

Temizlik İşleri Müdürü Nasih Oran, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiklerini söyledi.

5 pet şişe getirene günlük kullanmaları için bez torba verdiklerini aktaran Oran, "Çocuk ve gençlerimizin hem eğlenmeleri hem de çevreye katkıda bulunmaları için pota kurduk. Petler çöpe atılacağına potaya atılarak geri dönüşümü destek sağlanıyor." dedi.

Siirt Üniversitesi öğrencisi Fatih Boğday da uygulamanın eğlenceli olduğunu söyledi.

Ezgi Doymaz ise eğlenerek çevreye katkı bulunduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:08 Kaynak: AA

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