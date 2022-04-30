Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı - Son Dakika

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme taşımayı amaçlayan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin Adana'da düzenlenen son yerel paydaş toplantısı kurumlardan rekor katılım ile gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha ziyaretleri İzmir ve Diyarbakır'dan sonra Adana ile devam etti.

Projenin pilot illeri arasında yer alan Adana'da gerçekleştirilen üçüncü yerel paydaş toplantısında, Adana'daki ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı ve paydaşların görüşleri alındı.

Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımayı ve bu sorunlara yönelik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Adana'da düzenlenen yerel paydaş toplantısına Adana Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Açıklamada Adana'da gerçekleştirilen istişare toplantısındaki konuşmasına yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli sosyal ve ekonomik sebeplerle eğitim ve istihdam fırsatlarından yararlanamayan gençler bulunduğunu belirterek, "Genç işsizliği giderek artıyor ve ülkeler bu meseleyi önceliklendiriyor. Günümüzde genç işsizliği kadar önemli ancak ondan daha derin ve karmaşık bir bağlamı içeren, gençlerin sosyal hayattaki ve işgücü piyasasındaki durumlarını tanımlayan ne eğitimde ne istihdamda olan gençler olgusu ile karşı karşıyayız.

NEET nüfus grubunda yer alan gençlerin farklı ihtiyaçları gözetilerek, kapsamlı politika ve stratejilerin oluşturulması çok önemli. Nitekim, ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan üst politika belgesi 11. Kalkınma Planı'nda 2023 yılına kadar genç istihdam oranının yüzde 39,5'e yükseltilmesi hedefi bulunuyor. "ifadelerini kullandı.

Yaptıkları toplantıya dair detay veren Ustaoğlu, "Bugünkü istişare toplantımızın konusu olan 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projemizi' 18-29 yaş arasındaki NEET grubundaki genç kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları ile fırsatlar haritası gibi çok önemli faaliyetleri içerecek şekilde çok kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla kurguladık. Projemizin başarılı olması için tüm taraflarca sahiplenilerek özenle uygulanması çok önemli. Özellikle pilot illerimizdeki farklı kurum temsilcilerimizin desteklerinin bizler için hayati önemde olduğunu özellikle belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.

"Ülkemizde 5 milyon genç, ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakfın temellerinin atıldığı Adana'ya proje için tekrar gelmenin ve yoğun bir katılımla karşılaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de dönüşüm başlatacak bir büyük etki projesi gerçekleştirme hayaliyle yola çıktık. İki yıllık araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda Türkiye'de giderek önemli bir toplumsal sorun olan "Ne Eğitimde Ne İstihdamda" yer alan genç kadınlar yani NEET sorununu ele almaya karar verdik.

Projemiz, 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınları kapsıyor. Ülkemizde 5 milyon genç, ne eğitimde ne istihdamda yer alırken; bu gençlerin 3.5 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki her iki kadından biri eğitimine devam etmiyor veya herhangi bir işte çalışmıyor. Bu önemli sorunun çözümünde kolektif etki, birlikteliğimizin en önemli faydasını oluşturacak.

Adana'da da kadın alanında gerçekleştirilen çok değerli projelerin olduğunu gözlemliyoruz. Buradan güç alarak, Adana'daki kurumların bu projede bizimle yol arkadaşlığı yapacağına olan inancımız tam. Hep birlikte projelerimizi bir araya getirirsek, çözüm önerilerimizi birleştirirsek etkisini büyütebiliriz."

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ise Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığına dikkati çekti.

Arıner, gençlerin, özellikle genç kadınların güçlenmesini teşvik etmenin UNDP için büyüyen bir öncelik olduğunu vurgulayarak, "Hem politika hem de uygulama düzeyinde gençlerin ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine, istihdama katılmalarına destek olan girişimlerin içinde yer alıyoruz. Kimseyi geride bırakmamak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın temelini oluşturuyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ile kimseyi geride bırakmadan ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu bağlamda tüm paydaşların ortak çabalarıyla tasarlanan projenin ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlarda farkındalık yaratmada, kendilerini geliştirmelerini sağlamada ve istihdam edilebilirliklerinin artmasında büyük etkisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje, yerel paydaş toplantılarının gerçekleştirildiği Adana, Diyarbakır ve İzmir'in yanı sıra Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 11 pilot ilde uygulanacak.

İzmir, Diyarbakır ve Adana'da düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantılarının ardından ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için bu illere özel mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılacak.

Analizler doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj ve istihdam fırsatlarına ulaşılabilen "Fırsatlar Haritası" ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modüllerini içeren dijital portal da açılacak.

Mayıs ayında faaliyete geçecek dijital portal, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.