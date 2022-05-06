'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' hayata geçiriliyor - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve iş hayatında yer almayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış, aktif iş arayışı olmayan ya da eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin hayata geçirileceği belirtildi. 'Ne eğitimde ne istihdamda' (NEET) yer alan 18-29 yaş arasındaki kadınların tespiti, iş gücü piyasası ya da eğitime yeniden dahil edilerek toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artırılmasına katkı sunmak için başlatılan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülecek.