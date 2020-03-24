(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Emekli olduktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı - Son Dakika

Konya'da yaşayan 74 yaşındaki doktor Prof. Dr. Sevim Karaaslan, emekli olduktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nden yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Sevim Karaaslan, 30 yılı aşkın sürede hastaları için katettiği yolu şimdi can dostları için aşıyor.

Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için sabah erken saatlerde yola koyularak onların yemek ve su ihtiyacını karşılayan Karaaslan, her gu¨n onlarca sokak hayvanına adeta annelik yapıyor.

Sokak hayvanlarına baktığı için zaman zaman çevresinin tepkisiyle de karşılaştığını anlatan Karaaslan, yaptığı açıklamada, mesleği gereği uzun süre hastalarla uğraştığını şimdi ise hayvanlarla ilgilendiğini söyledi.

Bunun kendisi için büyük bir zevk olduğunu dile getiren Karaaslan, "Birgün hasta bir çocuğun istifra ettikten sonra bir kedi yavrusunun gelip onu yediğini gördüm. O günden sonra hayvanların ne kadar yardıma ihtiyaçlarının olduğunu fark ettim ve hayvanları beslemeye başladım." diye konuştu.

"İnsanların davranışı beni üzüyor"

Karaaslan, sokakta her gün beslediği hayvanların ihtiyaçlarını karşılamanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu davranışının zaman zaman insanların tepkisini çektiğini ifade eden Karaaslan, "İnsanların bu davranışları beni üzüyor." dedi.